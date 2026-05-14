Ayuso noquea a Espinar (PSOE) por cuestionar su viaje a México: «Nosotros no viajamos con prostitut*s»

Otro repaso de campeonato.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió con dureza a las críticas de la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, por su reciente viaje a México.

La dirigente de la Puerta del Sol no solo defendió su gira institucional, sino que contraatacó recordando los escándalos de corrupción y orgías pagadas con dinero público que salpican al PSOE.

Durante una intervención en la Asamblea de Madrid, Espinar cuestionó el coste del desplazamiento de Ayuso a México, exigió explicaciones sobre quién lo pagaba y llegó a pedir disculpas al pueblo mexicano por las declaraciones de la presidenta madrileña sobre la Conquista y la relación entre España y México. La socialista acusó a Ayuso de «insultar a los mexicanos», generar “vergüenza ajena” y utilizar el viaje con fines propagandísticos.

La respuesta de Ayuso no se hizo esperar y fue rotunda:

Todos mis viajes y todos mis gastos están en el portal de transparencia. Ya le adelanto algo. Nosotros no viajamos con prostitutas.

El gran Wyoming en la playa con su madre, sus hermanos y sus dos criadas durante el opresor franquismo (memoria histórica) https://t.co/LdQ8qvadzc pic.twitter.com/6gkhuooWna — Analista Flamenco (@Fatboyflamenco) May 14, 2026

Y ya puestos a acusar de viajes plagados de derroche y con escasa repercusión económica, la mandataria madrileña halló dos ejemplos colosales:

¿Qué político viaja en estos momentos? Yo les digo dos políticos, dos de su partido, señoría. El señor Illa, ahora mismo, según sus palabras, está de vacaciones. Que estuvo 11 días en México y 11 días en Estados Unidos. En México se vio con el ‘mexicano’ Serrat. Y estuvo promocionando el catalán por 3 millones y medio de euros. Callados. ¿Nadie dice nada? Claro que sí. Cuando estaba sucediendo la peste porcina en Cataluña. Cuando Cataluña tiene también una embajada en México y 40 oficinas en el exterior. ¿Cuál es la inversión de México en Cataluña? 6 millones de euros. ¿Y cuál es en Madrid? 4.600 millones, señoría. Pero se tuvo que llevar a Televisión Española, a Cataluña Radio, a TV3, a la Agencia Catalana de Noticias. Eso es lo que hay.

Socialistas por el mundo. pic.twitter.com/XIpf660yNB — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 14, 2026

Pero no se vaya tan lejos. Casi nos cruzamos en el aeropuerto con el señor Barbón. Otro político de su partido. Otro presidente que realiza el mismo viaje. Y resulta que México invierte en Asturias lo que un mexicano en dos días en Madrid. Sí, sí. 4.500 euros. Una gira con 28 personas. Cuando la inversión mexicana en Madrid es del 98%.

Y terminó hablando de los Premios Platino y de cómo Mar Espinar dio el visto bueno a un despilfarro brutal: