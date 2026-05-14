Ndongo se acredita y entra en el Congreso ¡chúpate esa, Armengol!

Un troleo colosal.

Apenas unas horas después de que la Mesa del Congreso censurase de manera cautelar e indefinida la presencia de Bertrand Ndongo, reportero de Periodista Digital, lo cierto es que ha conseguido entrar sin problemas al recinto de la Carrera de San Jerónimo.

En un nuevo capítulo de la batalla por la libertad de información y el pluralismo real en las instituciones, Bertrand Ndongo pudo acreditarse en el Congreso de los Diputados, desafiando las maniobras censoras de la mayoría progresista y, especialmente, de su presidenta Francina Armengol.

A pesar de los intentos de la Mesa del Congreso —controlada por PSOE y Sumar— de suspender cautelarmente su acreditación como redactor de Periodista Digital, Ndongo volvió a representar la voz incómoda que no se calla ante el rodillo del Gobierno.

Los hechos son claros: mientras algunos «periodistas» oficiales disfrutan de acceso libre para aplaudir el relato oficial, a Ndongo se le persigue por hacer preguntas incómodas, interrumpir monólogos propagandísticos y ejercer un periodismo sin mordaza.

La excusa oficial para intentar expulsarlo junto a Vito Quiles ha sido un rosario de expedientes por «interrumpir ruedas de prensa», «falta de decoro» o «impedir el trabajo de otros».

Traducción: atreverse a cuestionar a la portavoz de Sumar, plantar cara a las contradicciones del sanchismo y no formar parte del coro de aplausos en la sala de prensa.

Armengol, que impulsó reformas reglamentarias para blindar el Congreso frente a voces disidentes, ve en Ndongo y en otros periodistas independientes un problema. Para ella y para el bloque de izquierda, el Parlamento no es un espacio de rendición de cuentas, sino un plató protegido donde solo debe sonar su narrativa.

Nosotros, los periodistas, somos portadores del derecho que tiene la ciudadanía a estar informada y Bertrand hace las preguntas que la gente hace a los políticos y que el periodismo adicto al régimen obvia https://t.co/5BipKlK5lF — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) May 14, 2026

¡Chúpate esa, Armengol! Porque Ndongo sigue ahí, acreditado por un medio que no se somete al poder y dispuesto a informar desde dentro.

Como bien señaló con mucha gracia Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, «decían, no pasarán y hemos pasado».

Y todo, por cierto, bajo la mirada envenenada de una de las periodistas que más forzó a PSOE, Sumar y otros partidos de la más extrema izquierda para impulsar el veto contra los reporteros incómodos con el sanchismo, María Llapart (laSexta).