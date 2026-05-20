Abascal señala sin medias tintas a Sánchez: «Es el jefe de Ábalos, de Koldo, de Cerdán y de Zapatero»

Santiago Abascal ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El líder de VOX primero hizo referencia a la inmigración y sus efectos. Considera que es peor que la corrupción que carcome al Ejecutivo sanchista:

«De todas las corrupciones —la de su socio Zapatero, la de su entorno familiar y político—, la peor es la invasión migratoria, porque hace un daño directo a los españoles y, precisamente por eso, la inmensa mayoría de los españoles —también de los votantes socialistas— están a favor de la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas públicas y en el acceso al alquiler».

Tras dedicar el primer turno a la cuestión de la inmigración, algo llamativo por su pertinencia ante los hechos de las últimas horas, acusó al jefe del Ejecutivo de no dar respuestas sobre esta cuestión y de mentir.

«Su falta de respeto a la Cámara y a los españoles consiste en no contestar por qué ha puesto a los españoles en el último lugar en el acceso a las ayudas sociales y a las ayudas de vivienda con sus políticas. Y hace lo de siempre: mentir. Usted sube aquí y esparce las mentiras que quiera, las que le plazcan, porque además le dan bastante placer».

Tras retratar el comportamiento del líder del PSOE, que no ofrece explicaciones en las sesiones de control, sí hizo referencia a la corrupción que salpica al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.