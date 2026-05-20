Cayetana atiza a Sánchez, que ‘huye’ del Parlamento asustado y sin responder sobre Zapatero: «¡Y se fue el ‘ultra plus’!»

La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su Ejecutivo por los ataques a la justicia tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Comenzó atizando al jefe del Ejecutivo, que, tras responder al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; al de VOX, Santiago Abascal; y al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, abandonó el Hemiciclo cuando Álvarez de Toledo tomaba el turno de palabra:

«¡Y ahí se fue el ultra plus!», atizó.

En su respuesta, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reafirmó su confianza en el gurú de Pedro Sánchez: «Yo confío en el presidente Zapatero y estoy orgulloso de la labor que hizo en sus ocho años de Gobierno y de los valores que encarna».

Al mismo tiempo, afirmó que le «repugna» la corrupción y que confía en las instituciones y en la justicia.

En su interpelación a Bolaños, la popular se mostró contundente y retrató la hipocresía de los socialistas con este y los demás casos de corrupción que salpican al actual Gobierno.

«Zapatero tiene derecho a la presunción de inocencia, faltaba más, como Paco Camps, como el hermano de Ayuso o como Rita Barberá, a la que ustedes destruyeron».

Además, recordó la trayectoria del expresidente:

«Zapatero es el mentor de Sánchez, la matriz de la degradación española. Inauguró la política del muro, el Pacto del Tinell, reabrió las heridas de la Guerra Civil, convirtió la memoria en trinchera, alentó la polarización —¿se acuerdan? “La tensión nos conviene”—. Rehabilitó a un partido que sigue justificando el asesinato de 850 españoles, impulsó un estatuto inconstitucional, dio legitimidad y oxígeno a una narcodictadura, traficó con el sufrimiento de presos políticos; hizo y hace de peón de Pekín en Europa y, análisis relevante, es el muñidor de la coalición del chantaje y la impunidad que sostiene a Sánchez en el poder».

Ha incidido en que el talante que suele mostrar era una «máscara» para ocultar una corrupción que no se limita al rescate de la aerolínea Plus Ultra: «Según la justicia, corrupción económica, oro, divisas, petróleo y tráfico de influencias».

«¿Influencias sobre quién, señor Bolaños? ¿Sobre el señor Feijóo? ¿Sobre Abascal? ¿O sobre quien maneja el dinero público? Es decir, sobre ustedes, sobre el señor Sánchez, al que he llamado el “ultra plus”. Ahora se entiende perfectamente su empeño en blanquear a Delcy. Buscan blanquearse a sí mismos. Señor Bolaños, ¿y ahora qué? De sus socios poco cabe esperar; ya hemos oído aquí al señor Rufián. Les une a ustedes un ansia infinita de impunidad, ese gran regenerador».

Por último, ha destacado cómo todos estos casos de corrupción política y económica, así como el personalismo de Sánchez, han desmoronado el poder territorial que tenía el PSOE, por lo que, ante la negativa de disolver las Cortes, Álvarez de Toledo, en tono irónico, pidió que aguantaran hasta después de las elecciones locales para que terminen de borrar a la formación de Ferraz del mapa.