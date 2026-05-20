Feijóo desnuda la corrupción del Gobierno Sánchez y su amigo Zapatero: «El que pueda robar, que robe»

Era de esperar.

La nueva sesión de control al Gobierno Sánchez tras dos semanas de asueto tenía que venir marcada por el asunto que ha provocado un tsunami político e informativo, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cargó con dureza contra Pedro Sánchez, al que acusó de presidir un Ejecutivo cimentado en la corrupción y en el que el lema no escrito parece ser «el que pueda robar, que robe».

El presidente del Partido Popular aprovechó su intervención en el Congreso de los Diputados para vincular directamente al presidente del Gobierno con la presunta trama que salpica a Zapatero en el caso Plus Ultra.

Según Feijóo, Sánchez llegó a La Moncloa gracias a una moción de censura impulsada por José Luis Ábalos, que hoy pena en prisión por el ‘caso Koldo‘ y que ahora permanece en la poltrona gracias a la «intermediación» de Santos Cerdán y del propio Zapatero, ahora investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales:

Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral al expresidente del Gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal. Usted todavía es presidente. Le voy a formular tres preguntas. La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su Gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a arremeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó a hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España?

Pedro Sánchez sacó la carta de la presunción de inocencia:

Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. El presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España. No. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienenque tapar tantas vergüenzas que ocultar ninguna.

Pero con poca fortuna, ya que Feijóo le dio para el pelo en su segunda turno de intervención:

Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. No le cree ya ni la opinión sincronizada. Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es por qué usted no. Porque no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas que se han vertido ayer. Y es evidente. Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su Consejo de Ministros el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que robe. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón. España está gobernada por corruptos. Y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.

El inquilino de La Moncloa, aparte de acusar a Feijóo de ser partícipe de una conspiración contra el Ejecutico progresista, anunció que él seguirá cuatro u ocho años en La Moncloa: