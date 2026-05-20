¡Qué momentazo! La pregunta sobre Plus Ultra con la que un senador del PP acorraló al amigo de Zapatero

El momento fue brutal.

Corría abril de 2026, en plena comisión por la ‘operación Delorne‘, cuando compareció Julio Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante y, sobre todo, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El senador del PP Juan José Sanz acorraló a un compareciente que, pese a no despegar los labios un solo instante, acabó haciendo un gesto que fue más que elocuente.

El senador del PP Juan José Sanz se mostró implacable, echando en cara toda la batería de preguntas que tenía preparadas, en especial las que destapan que Plus Ultra no cumplía con las condiciones mínimas para recibir el rescate. De hecho, recordó que ni siquiera cumplía con los requisitos para obtener préstamos del ICO.

¿Sabe cuánto recibió Air Europa? 475. ¿Sabe cuál es la primera conclusión evidente? Que Zapatero tenía más influencia que Begoña Gómez. Esto es una conclusión demostrada. No era estratégica, no era solvente, no era proporcional, no cumplía ninguno de los requisitos. ¿Cuál era la clave? Usted y Zapatero, señor Martínez.

El momento de oro llegó cuando inquirió sobre lo extraño de que los únicos clientes de la consultora eran Zapatero y sus hijas y que el dinero que recibió por haber conseguido el rescate terminó en manos de la familia del socialista:

Zapatero y sus hijas fueron las dos únicas relaciones económicas de Análisis Relevante. No existen otros clientes ni proveedores. No genera ingresos de terceros. Y todo el dinero procedente de Plus Ultra termina en la familia Zapatero. ¿Es cierto o falso, señor Martínez? Míreme. Sí. Es verdad, ¿verdad? Se lo agradezco.

Presionado por la sucesión del interrogatorio, el amigo del expresidente ha asentido claramente, después de que el portavoz popular le pidiera que le mirara a los ojos.