¿Tiene 1 minuto? ¡Vea el soberano repaso de Ayuso a la corrupción de altos vuelos de Zapatero!: «Es el padrino del sanchismo»

«Zapatero es el padrino del sanchismo».

Así de contundente se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la habitual sesión de control al Gobierno en la Asamblea y a raíz de una pregunta de la portavoz del PSOE, la amortizada Mar Espinar.

La dirigente de la Puerta del Sol reaccionó a las insinuaciones de la socialista en las que vino a acusar al PP de buscar la caída de José Luis Rodríguez Zapatero y de intentar conseguir por la vía del atajo judicial lo que no era capaz de alcanzar por el camino de las urnas.

Con su estilo directo y sin filtros, diseccionó la imputación del expresidente socialista en el marco del ‘caso Plus Ultra’, presentándolo como el auténtico artífice y padrino de la cultura de la corrupción e impunidad que define al sanchismo.

Durante la sesión de control, Ayuso no dejó títere con cabeza.

Ante las preguntas de la política del PSOE, la líder del PP madrileño cargó con dureza contra José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente imputado por el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Para la presidenta madrileña, lo más grave de todo es el ridículo en el que está quedando España por culpa del expresidente socialista:

Y además nos están dejando ante el mundo, fíjese, el primer presidente de España imputado, el primer fiscal general del Estado condenado, la primera dama imputada. Y mientras tanto, Zapatero, el padrino del PSOE, ha resucitado a la España de los bandos. Ha impuesto una ley sectaria para vivir del pasado dividiendo a los españoles. Los ha enfrentado por sexos. Promueve el socialismo bolivariano, desguazando a la clase media para multiplicar la pobreza y vivir de ella. Se han lucrado de dictaduras como Venezuela, mientras se había un éxodo de más de 8 millones de personas, torturas en las cárceles y hambruna, y ustedes iban a Venezuela a saquearla.

Remachó aseverando que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero vienen siendo lo mismo y que están unidos por un mismo negro porvenir judicial: