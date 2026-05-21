Díaz-Pache se descojona de la ‘Brunete Pedrete’ tras la imputación de Zapatero: «La ‘Zeja’ ya no abriga lo suficiente»

Durísimo.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, no se ha guardado nada en el Pleno de este jueves, 21 de mayo, a la hora de criticar la actitud y los comportamientos de la izquierda y la extrema izquierda tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

«Gregorio Marañón dejó escrito que ser liberal consistía en dos cosas. Primero, en poder entenderse con los que piensan distinto y, segundo, en no admitir jamás que el fin justifica los medios. No es un buen día para Gregorio Marañón. “El fin justifica los medios” es exactamente, literalmente, lo que dijo el presidente Plus Ultra cuando trataba de ganar influencia para conseguir ayudas públicas a través de la organización criminal dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero».

En cuanto al otro principio del médico y científico español, el de «entenderse con los de enfrente», recordó que fue el propio Zapatero quien lo «reventó» hace más de veinte años, cuando estableció un «cordón sanitario» contra el Partido Popular.

«Un cordón sanitario que amplió Pedro Sánchez, levantando un muro con Bildu para que nunca hubiera alternancia política en España».

Ha afeado tanto al PSOE como a Más Madrid que intenten defender lo indefendible:

«Y, después de ochenta y cinco páginas de contundente información e investigación judicial, la izquierda en este país tan hermoso llamado España dice que la corrupción socialista se puede justificar para evitar algo mucho más indeseable, que es que les desalojen a ustedes del poder. Esos son los valores de la izquierda en España».

Ha incidido en que, más que hablar del PSOE, conviene hablar de los socios de Gobierno que sostienen a Sánchez pese a todos los escándalos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo.

Señala que los de Ferraz ya «no existen», sino que son un «fantasma» de la formación que construyó Felipe González y que Zapatero hirió de muerte con el pacto del Tinell. Ahora, Sánchez está terminando de enterrarlo entre China, República Dominicana y Venezuela.

«El auto de Zapatero es tan radical, es tan bestia, es tan brutal la corrupción que se refleja ahí, que podríamos pensar que hoy es día para hablar del PSOE, pero en realidad no, porque el PSOE ya no existe. El PSOE que construyó Felipe González en Suresnes quedó herido de muerte en el Tinell por parte de Zapatero y ahora Pedro Sánchez solo se dedica a enterrar sus restos entre Venezuela, China y la República Dominicana. Así que la gente del PSOE hace tiempo que está votando a un fantasma».

Ha criticado con fuerza al gurú de Pedro Sánchez por presuntamente ser «el líder de una organización criminal que ha sido capaz de involucrar a sus propias hijas para cobrar las mordidas que podía llevar a cabo. Así es este personaje. Una organización dispuesta a blanquear el dinero robado de las ayudas para las personas que no pueden comer en Venezuela. Esto nos da una indicación de la catadura moral de este personaje que fue presidente del Gobierno de España».

Además, atizó a la ‘Brunete Pedrete’, que ha tenido que recoger cable tras leerse el demoledor auto, que desmonta las chorradas sobre el ‘lawfare’ y las conspiraciones de la ultraderecha. También resaltó que el rescate de Plus Ultra se aprobó en el Consejo de Ministros, pese a las críticas que hubo en su momento, por lo que también son responsables.

«Hasta ayer era el ídolo de toda la izquierda patria. Pero fíjense si lo están viendo crudo, que incluso los medios del régimen ya están recogiendo cable y poniendo distancia. Parece que la ‘Zeja’ ya no abriga lo suficiente. Y ahora ya se separan de él. Pero no solo de él, sino también de Pedro Sánchez, porque saben que sin el Consejo de Ministros no habría delito posible. El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, de Óscar López y de Mónica García. Todos ellos, cómplices».

Finalmente, cargó contra los partidos que sostienen al jefe del Ejecutivo, en especial contra el PNV, que adujo el tema de la corrupción para romper con el PP y apoyar la moción de censura del propio Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy.