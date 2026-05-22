¡Tremendo viaje de Alfonso Serrano al PSOE por criticar la visita a Ayuso a México! «Tienen más puntos Iberia que sobrinas el catálogo de Ábalos»

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El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, no se mordió la lengua en el último pleno del mes de mayo de 2026 en la Asamblea de Madrid y lanzó un duro ataque contra el PSOE por sus críticas al viaje oficial de Isabel Díaz Ayuso a México.

Serrano denunció la hipocresía socialista, que se rasga las vestiduras por un desplazamiento institucional de la presidenta madrileña mientras los del PSOE han convertido los viajes en Falcon, los hoteles de lujo y las giras internacionales en costumbre habitual.

En su estilo mordaz e implacable, el político del PP disparó con pólvora incendiaria desde los primeros segundos:

El Partido Socialista viene a hablarnos de viajes. El Partido Socialista, el partido de gobierno que tiene más puntos Iberia que sobrinas el catálogo de Ábalos. El partido del Falcón a Benicasim del presidente para ver un festival de música. El partido del helicóptero a la boda del cuñado a La Rioja. El partido de los viajes en Falcón de la República Dominicana sin explicar. El partido de Begoña Gómez acompañando a su marido a China sin haber justificado todavía un solo euro. Y aún así vienen ustedes aquí a cuestionar los viajes de la presidenta. Tienen un cuajo, señores del Partido Socialista, tienen un cuajo.

Recordó los improductivos y costosos viajes de los presidentes socialistas de Asturias y Cataluña a México:

Si un barón socialista como el presidente de Asturias se va a México con 25 personas, eso está muy bien. Si Yolanda Díaz se va a ver los Oscar sin motivo aparente más que ver a un colega y aplaudir a un amigo a costa de todos los madrileños y todos los españoles con sus impuestos, eso está estupendo, es promoción de la cultura. Y si Illa, el presidente de Cataluña, que esta es buena, se va en diciembre del 25 a México también y la agenda internacional de Illa es la siguiente. Reunión con Joan Manuel Serrat, reunión con el delegado de la Generalitat de Cataluña en México. Reunión con jóvenes artistas catalanes en México. Y reunión con representantes del sector editorial catalán en México. Eso está muy bien. Ese es su modelo, ¿no? El modelo de Illa es su modelo. Y dicen que sí. Illa ha anunciado que se va a gastar 100 millones de euros. 100, para que se hagan una idea, son dos rescates a Plus Ultra. 100 millones de euros en una cosa que se llama Acción Exterior de Cataluña. Y otros 20 millones de euros en embajadas catalanas y en una dirección general que lo coordine. ¿Qué dirían ustedes si Ayuso hiciera eso?

Sacó a relucir la peor hemeroteca para el PSOE de Pedro Sánchez:

Yo les voy a leer dos titulares, solo dos de los últimos días, mientras ustedes solo viven pensando en México en los viajes de la presidenta. Uno, abro comillas. Ábalos montó una cita con seis prostitutas vulnerando el toque de queda de la Covid. Lo voy a traducir en el lenguaje que ustedes suelen utilizar. Mientras la gente moría de Covid en nuestro país, sus ministros se gastaban el dinero de todos en prostitutas. Eso no les abochorna, les abochorna un viaje de la presidenta. Y la segunda noticia la conocen muy bien. Zapatero imputado por liderar una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias. Se habla de dos millones de euros en comisiones y algo tan bajo como utilizar a tus propias hijas con empresas pantallas que además pueden ir, como diría alguno, pa’ lante. Y pretenden de verdad que el debate político en nuestra comunidad y en nuestro país gire en torno al viaje de una presidenta cuando tenemos imputado por corrupción a todo un expresidente del gobierno. No solo por primera vez en la historia y no solo un expresidente, sino el faro ideológico de la izquierda y el arquitecto del sanchismo. Yo sé que su problema no es Zapatero. Su problema es que para que Zapatero pueda influir y presuntamente delinquir hace falta un presidente del gobierno y un Consejo de Ministros que apruebe rescates y levante el teléfono. Si no tienen vergüenza, por lo menos tengan un poquito de dignidad.

Serrano recordó a los socialistas el negro panorama electoral que les aguarda de cara a 2027: