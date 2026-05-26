Armengol y Sánchez expulsan del Congreso durante tres meses a Vito Quiles y ahora van a por Bertrand Ndongo

La Mesa del Congreso, tras suspender de forma cautelar a Bertrand Ndongo y a Vito Quiles, ha acordado expulsar durante tres meses al reportero de EDA TV.

La medida adoptada por el órgano rector del Parlamento, presidido por la socialista Francina Armengol, es la sanción máxima propuesta por el letrado instructor en su informe.

La resolución alude a la supuesta comisión de «una doble infracción grave» por haber grabado y publicado en sus redes sociales unas imágenes en el interior de la sede parlamentaria del imputado expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sin contar con la autorización oficial necesaria para grabar en esa zona.

El informe del letrado proponía un castigo de entre 11 días y tres meses de suspensión de la acreditación.

Ndongo, el siguiente objetivo

El pasado 13 de mayo, la Mesa anunció su decisión de suspender de forma cautelar el acceso tanto de Ndongo como de Quiles al recinto. Sin embargo, nuestro reportero sí pudo entrar en el Parlamento.

Su proceso, no obstante, todavía no se ha resuelto, aunque se espera que la mayoría conformada por PSOE y Sumar en la Mesa intente imponer el máximo castigo posible, dejando de lado los atenuantes señalados por el propio letrado del Congreso.