Alicia García (PP) triunfa en el Senado con el apelativo definitivo sobre Zapatero: «Es el marajá de Ferraz»

Inconmensurable.

En una intervención que ya se ha convertido en viral, la senadora Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, dejó una frase para la historia de la oposición a cuenta del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los escándalos que le acorralan: «Es el marajá de Ferraz«.

Durante la sesión de control al Gobierno, García interpeló directamente al ministro de la Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en medio del escándalo que salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La popular describió con crudeza cómo, según las investigaciones, el despacho del exjefe del Ejecutivo socialista se habría convertido en «un piso franco con dos millones y medio y una caja fuerte repleta de joyas».

García no se cortó un ápice y también metió en la ecuación a Pedro Sánchez:

Mire, así operaba el marajá de Ferraz. Y su escudero de Moncloa lo sabía y calló.

El legado de Zapatero no es el que vende Sánchez. Te cuento cómo operaba el Maharajá de Ferraz y cómo su escudero de Moncloa lo sabía y lo calló. pic.twitter.com/Pc4E2ZApdi — Alicia García (@AliciaGarcia_Av) May 26, 2026

La senadora fue más allá y retó abiertamente al PSOE a que si tanto confían en la inocencia y en la honorabilidad de Zapatero, que se atrevan a llevarle de número dos en las listas electorales.

Hagan caso a Felipe González, dimitan, convoquen elecciones y lleven a Zapatero de número dos.

García lanzó un vaticinio demoledor asegurando que a la formación de Ferraz se le acaba su vida útil:

Ya sabemos la respuesta. Habrá final de partida y, tal y como van, final del Partido Socialista.

El ministro Félix Bolaños evitó defender explícitamente a Zapatero como en ocasiones anteriores y se limitó a pedir «respeto a la Justicia» y a recordar que la instrucción «acaba de comenzar».

Una respuesta tibia que contrasta con la defensa cerrada que el Ejecutivo venía haciendo del expresidente hasta hace pocos días y que se juntó con el silencio de Pedro Sánchez cuando fue también requerido por los medios españoles tras un acto.