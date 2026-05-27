Ester Muñoz hunde al vicepresidente de Sánchez por el registro en Ferraz: “Son la mayor estafa de la democracia española”

Contundente.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha atizado al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, por los múltiples escándalos que salpican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez, agravados por el registro de la sede del PSOE por parte de la Guardia Civil.

Muñoz comenzó reflexionando sobre lo complicado que es afrontar la sesión de control ante tantos escándalos de corrupción que corroen al Gobierno de PSOE y Sumar.

«Señor vicepresidente, de verdad, no sabe qué difícil se hace preparar las preguntas a este Gobierno. No sabe lo difícil que es. En estos momentos, a la hora a la que estamos aquí, la UCO está registrando la sede del partido que sustenta al Gobierno de España por financiación irregular. Qué difícil se hace preguntarle, señor Cuerpo».

Ante el escenario actual, la popular lanzó una batería de preguntas al segundo de Sánchez en el Ejecutivo:

«¿Qué le parece a usted que la UCO, en el marco de una investigación judicial, esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero, sí o no? ¿Qué opinión le merecen esas informaciones que dicen que el señor Zapatero creó una sociedad offshore para que sus comisiones no fueran rastreadas en España? ¿Qué opinión le merecen esos más de 450.000 euros que cobró el señor Zapatero por el rescate del Gobierno a Plus Ultra y que ahora diga que la culpa es de Julito, que él no sabía nada, pero no dijo nada cuando cobró el dinero? ¿Tiene usted respuesta para estas preguntas, señor vicepresidente del Gobierno de España?».

Sin embargo, Cuerpo evitó responder a estas cuestiones, intentando sacar pecho por una gestión inexistente. Y Muñoz cargó de nuevo ante la falta de respuestas por parte del socialista:

«¿De verdad no se da cuenta de que, cuando responde así, la gente siente que se ríe de ellos a la cara? Usted no responde porque no puede, porque usted es el vicepresidente de un Gobierno de España que es la mayor estafa de la democracia española. A ustedes se les ha caído la careta. Todo el mundo ha visto esa lucha de poder entre bandas criminales que formaban parte del Gobierno de España, lideradas por los hombres del presidente: una organización criminal liderada por Zapatero y otra organización criminal liderada por Ábalos. Sánchez puso al Gobierno de España al servicio de una banda de saqueadores. Y cuando un sistema político se convierte en un sistema de supervivencia, ustedes siempre acaban igual. Primero, crean un relato moral para intentar justificar lo injustificable».

Además, señaló a los socios que sostienen a Sánchez y tragan con todos los casos de corrupción, en algunos casos intentando disculparlos: