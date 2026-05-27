Tellado se descojona de un PSOE hasta la ‘Zeja’ de corrupción sanchista: “Van a escuchar unas sirenas, no se asusten”

Los ha dejado calentitos.

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, se ha descojonado del Partido Socialista tras conocerse el registro de la UCO en Ferraz y ha apuntado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por seguir sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez, cuyos casos de corrupción no dejan de aparecer.

Por todo lo que está pasando, Tellado ha empezado con un tono irónico, recordando que hoy, y en mitad del Pleno, se llevaría a cabo un simulacro de desalojo:

«Señores del Partido Socialista, en unos minutos van ustedes a escuchar unas sirenas. No se inquieten, no es la Policía Nacional, no es la Guardia Civil, son los bomberos. La señora Armengol ha tenido la brillante idea de organizar un simulacro de incendio, ni más ni menos. No se inquieten, no es la UCO, la UCO está en Ferraz. Vaya metáfora: un simulacro de incendios. Vaya metáfora de la situación política de nuestro país».

Tellado ha incidido en que los socialistas han «incendiado la política» y han transformado el Parlamento en una «barbacoa» llena de «chorizos», haciendo referencia a los protagonistas de los escándalos que estallan a diario.

«Han incendiado ustedes la política española, han convertido ustedes el Congreso en una auténtica barbacoa, porque hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el Gobierno de España y en su partido».

Ha hecho referencia especialmente al caso del expresidente y gurú de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero:

«Mire, señora Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero, primer presidente del Gobierno de España imputado por tres delitos de corrupción. Imputado por tráfico de influencias, por utilizar decisiones de un Consejo de Ministros, en el que usted se sentaba, en beneficio propio. Está de corrupción hasta la ceja. Zapatero, su mito, su ídolo, se ha convertido en un vulgar ladrón de joyerías. Eso es lo que dicen los autos que hemos leído durante toda esta semana. La izquierda quiso presentarnos a Zapatero como Bambi, ese tierno personaje de Disney, pero la realidad es que hoy ya sabemos que Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe. Esa es la realidad. ¿Y Ferraz? Ferraz era la Perla Negra. Hoy la está registrando la UCO. Son ustedes un meme, un auténtico meme. Señora Díaz, usted formaba parte del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra el 9 de marzo de 2021: cómplice e igual de culpable que Sánchez y el socialismo».

Por último, incidió en la hipocresía que supone criticar la corrupción que salpica al Gobierno actual mientras se forma parte del propio Ejecutivo: