Así fue el acto de VOX en el Congreso con Bertrand Ndongo y Vito Quiles que Armengol intentó censurar

VOX ha inaugurado sus jornadas sobre la libertad de expresión en el Congreso para discutir sobre el estado de la libertad de expresión y defender el derecho a la información, y a las que ha invitado a periodistas e influencers para que aporten sus experiencias. Dos de ellos, Bertrand Ndongo y Vito Quiles, fueron impedidos de entrar al Parlamento.

Los reporteros, sobre los que pesa la retirada de su acreditación parlamentaria, han tenido que participar vía online en el encuentro pese a que estaban invitados a participar como ciudadanos en el evento.

El diputado Manuel Mariscal, encargado de inaugurar el acto, hizo referencia a esta situación:

«Hoy se expulsa del Congreso de los Diputados a Vito Quiles y a Bertrand Ndongo porque realizan preguntas incómodas y mañana se querrá expulsar de las redes sociales a todos los españoles por el mismo motivo: porque molesta».

Por ello, ha vuelto a alertar al pueblo español de que la libertad de expresión está en riesgo mientras Pedro Sánchez continúe en La Moncloa: «Es un peligro para España, para nuestra democracia y para la libertad».

Nuestro reportero, Bertrand Ndongo, ha criticado con fuerza el criterio de la Mesa del Congreso, encabezada por PSOE y Sumar, que resolvió expulsarlo por sus preguntas incómodas y el silencio de otros «periodistas» que también hacen vida en el Parlamento, la APP -apodada despectivamente Agrupación de Palmeros de Pedro-, y que entre sus grandes éxitos, premió en 2022 a José Luis Ábalos con el galardón a la «Mejor relación con la prensa», pocos meses después de que Ketty Garat destapara los escándalos que lo rodeaban y que lo llevó a iniciar una campaña en contra de la periodista:

«Los que supuestamente vienen a defender la libertad hoy no dicen que estamos viviendo un acoso y un atropello».

Por su parte, Quiles incidió en la hipocresía imperante en las Cortes Generales, que permite la entrada a etarras condenados —con y sin acta—, pero impide a periodistas críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez, corroído por la corrupción.

«En el Congreso hay una diputada condenada por enaltecimiento del terrorismo porque editaba una entrevista que señalaba a los objetivos de ETA y está sentada en su escaño. También ha entrado Arnaldo Otegui y el Congreso no puso ningún impedimento».

El director del programa El Gato al Agua, José Javier Esparza, recordó cómo, en el inicio de la democracia, desde la izquierda se impulsaba que cualquiera pudiera ejercer el oficio de periodista, pero que ahora «se atribuye el derecho a decidir quién es o no periodista; quién puede entrar o no al Congreso; quién puede hacer periodismo agresivo o no». Incide en que esa postura reivindicativa era «una defensa instrumental: querían puestos de poder para decidir quién tendría libertad de expresión o no».

Otro de los invitados, el youtuber David Santos, ha reflexionado sobre el papel de los medios y cómo las terminales mediáticas afines al líder del PSOE han perdido el relato, recordando su experiencia en Torre Pacheco: «La Guardia Civil nos echó del pueblo por estar dando cobertura de los hechos porque, según dijeron, no podían garantizar nuestra seguridad. Pero la realidad es que con un teléfono móvil estábamos haciendo lo que no hacían los grandes medios de comunicación».

Jesús Santorio, más conocido como SeñorLiberal por su usuario en redes sociales, ha contado cómo desde el Ejecutivo se impulsan ataques contra perfiles anónimos e incómodos para el poder, en especial mediante la revelación de su identidad: «Hay grupos organizados que hostigan y reportan cuentas. Por ello, decidimos iniciar acciones legales por acoso. Un simple grupo de tuiteros que hemos sido señalados por denunciar la corrupción del Gobierno o la invasión migratoria hemos conseguido desmantelar una red criminal en Telegram y X dedicada a exponer la identidad de perfiles anónimos».

Además, en el evento participaron el periodista Rodrigo Villar; Borja Montoro, dibujante y animador de reconocido prestigio en la industria cinematográfica internacional y en la prensa; los periodistas de La Gaceta y Bipartidismo Stream, Rebeca Crespo y Unai Cano; Elena Ramallo, doctora en Derecho; el periodista de Vozpópuli Víctor Lenore; Luis del Pino, director de Mañanas en Libertad; y el reportero de EDA TV Tate Barceló.