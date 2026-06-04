Díaz-Pache hunde al PSOE por sus ansías de saquearlo todo: «¡Hasta se robaron el proyecto totalitario de Podemos!»

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha aprovechado su intervención en la sesión de este jueves, 4 de junio, para atizar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE tras salir a la luz el sumario del caso de las cloacas socialistas.

«El Santo Padre viene a Madrid y seguramente hable del pecado. En Moncloa quieren que no entre en demasiados detalles porque Pedro Sánchez ha pasado de presumir de resistencia a interesarse de lleno por la resurrección, a ver si es posible».

Hizo hincapié en el hecho de que los socialistas no obtendrán la indulgencia plenaria porque, para ello, es necesario el arrepentimiento y la confesión. «A ustedes no va a haber quien les salve porque ni tendrán bula ni eran bulos», afirmó.

Afeó cómo desde el Ministerio del Interior se dio la orden a los mandos políticos de la Guardia Civil para que no investigaran ni al Gobierno de Pedro Sánchez ni a su familia. Ha recriminado que la directora general de la Guardia Civil siga en el puesto tras saberse que conspiró contra agentes de la propia Benemérita.

«Han gastado desde el PSOE miles de euros en comprar unos audios de los prostíbulos de la familia política de Pedro Sánchez. Han creado todo un ejército de sicarios para extorsionar, sobornar y chantajear a todos los que investigaban la corrupción. Porque los de la cloaca socialista son criminales, pero son trabajadores. Son chapuceros hasta la vergüenza ajena, pero son trabajadores, como ustedes, señorías del PSOE, que son cómplices voluntarios de esa infamia. Son cómplices en esta Asamblea, son cómplices de ese Gobierno criminal y esa tarea indigna la han aceptado ustedes con obediencia sumisa. Yo no sé si les compensará, pero desde luego poco les pagan para el bochorno que provocan».

Incide en que, con todo lo que se sabe, ya no hay dudas de que el “One” es Sánchez y de que, más temprano que tarde, terminará en el banquillo de los acusados.

«Hace un año esto ya parecía la orquesta del Titanic tocando mientras se hundía el barco. Hace unos meses ya quedaban unos cargos socialistas y unos comentaristas pagados por el régimen agarrados a una tabla de madera, negando el gigantesco iceberg. Hoy la duda ya no es qué sabía Pedro Sánchez o de qué era cómplice. La duda es cuándo va a entrar la Guardia Civil en el Palacio de la Moncloa».

Por último, reflexionó con ironía sobre cómo Sánchez se ha apropiado del proyecto político de Pablo Iglesias, más propio de las dictaduras que tanto gustan al dirigente comunista: