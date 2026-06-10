Ester Muñoz hunde al segundo de Sánchez por la corrupción del PSOE con una simple pregunta

La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha echado en cara la corrupción que carcome al Gobierno de Pedro Sánchez al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien cada día tiene más difícil escurrir el bulto.

Afeó que, mientras afirmaba en el Senado que el Ejecutivo sanchista «respeta profundamente» los procedimientos judiciales, hay otros ministros que hablan de lawfare y acusan veladamente a jueces de prevaricación.

«Es que usted dice esto, pero hay ministros que hablan de lawfare; otros, como el ministro Puente, incluso hablan de un golpe de Estado judicial para hacer caer al Gobierno. Yo suelo preguntarle, y usted no suele contestarme, así que hoy le hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la postura del Gobierno? ¿La suya, de que hay que respetar los procedimientos judiciales, o la de ministros del Gobierno que atacan al poder judicial? Porque, claro, ambas opciones son incompatibles. Usted lo ve, ¿no? ¿Va usted a desautorizar hoy aquí, en sede parlamentaria, a esos ministros o su postura es solo una simple fachada?».

El ministro de Economía, al verse retratado, echó balones fuera, afirmando que, después de dos años sin preguntarle, ahora no gustan las respuestas que da.

Sin embargo, Muñoz no cayó en la trampa y volvió a la carga, señalando que estaba «preocupada» porque el vicepresidente no tiene capacidad para responder a las preguntas sobre la corrupción que devora al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

En este sentido, la popular recordó cómo la semana pasada el presidente del Gobierno lo abandonó a su suerte mientras registraban la sede de los socialistas en Ferraz y cómo la actitud del vicepresidente le suscita «lástima» por todas las maromas que tiene que hacer para justificar lo injustificable.

Y le ha bastado una simple pregunta para desarmar el relato que impulsan Moncloa y Ferraz para intentar distanciarse de las cloacas de la «fontanera» del PSOE, Leire Díez.

«En el fondo le entiendo porque, de verdad, yo a usted le veo muchas veces esquivar, saltar, rodear la verdad y mentir por otros; a veces, reconozco que incluso me da lástima. La semana pasada, hace dos semanas, el señor Sánchez le dejó a usted aquí solo, defendiendo el fuerte mientras la UCO registraba durante más de diez horas la sede de Ferraz. Y desde entonces ustedes han dicho lo mismo: que nadie conocía las andanzas de la señora Leire ni las de la cloaca y que, de haberlo hecho, no lo habrían tolerado. Pero ¿cómo que no lo han tolerado? Si lo han pagado, si ustedes han pagado la cloaca de Ferraz, si han pagado incluso seguimientos a una jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez y al colegio de sus hijas. Ustedes llevan un año mintiendo, diciendo que nadie conocía a la señora Leire Díez, pero realmente todos la conocían, todos hablaban con ella, Ferraz la pagaba e incluso la recibían en la Dirección General de la Guardia Civil y en la Fiscalía General del Estado».

Por último, atizó a Cuerpo por el *modus operandi* de los socialistas cada vez que estalla un escándalo de corrupción: