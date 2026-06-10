Feijóo acribilla a Sánchez: «Señor P.S., ¿hasta cuándo va a estirar esta basura?»

Alberto Núñez Feijóo destapó la caja de los truenos contra Pedro Sánchez.

Con un tono contundente y visiblemente hastiado, el presidente del Partido Popular le espetó en su cara: «Señor P.S., ¿hasta cuándo va a estirar esta basura?».

Un dardo envenenado que desnudó el hartazgo de la oposición ante lo que considera una legislatura basada en el engaño, la división y el mantenimiento artificial del poder a cualquier precio.

Durante la sesión de control al Gobierno socialcomunista en el Congreso de los Diputados, el parlamentario conservador no se guardó nada:

Señor Sánchez, 12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Y para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Hace dos años, al hilo del caso Ábalos, le dije que usted lo sabía y lo tapó. Le aseguro que entonces no me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite. Pero es evidente que usted no tiene límites.

Aseveró que al final Sánchez conseguiría pasar a la historia, pero no precisamente por lo que él ambiciona, sino por amparar y fomentar la corrupción:

Al final, sí que pasará la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos. Pero los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la Policía UDEF y la Guardia Civil sí serán respetadas por la democracia decente. Sí serán respetadas por la España democrática.

Acusó al presidente del Gobierno de parapetarse en la ignorancia:

Mire, la financiación de las primarias con dinero de la prostitución. Y usted no sabía nada. Sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública. Y usted no sabía nada. Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público. Y usted no sabía nada. La SEPI rescataba empresas a través del tráfico de influencias. Y usted no sabía nada. Zapatero parece que era la joya de una trama internacional corrupta. Y usted no sabía nada. Pero, ¿usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría? Pero ¿a quién se cree que está gobernando? Mire, como ha participado con tantísimo fervor en la visita del Papa ya sabrá que se puede pecar, delinquir, por obra u omisión.

Señor P.S. ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles? pic.twitter.com/ejc0D02XAV — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 10, 2026

Y acabó refiriéndose a Sánchez como señor P.S.:

Señor P.S., si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Es lo que está proponiendo esta Cámara. La mayoría incluso de los grupos que le han apoyado. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial. Por eso le pregunto, ¿hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?

Pedro Sánchez, fiel a su estilo de responder con evasivas, recurrió a sacar asuntos viejos y hasta caducados: