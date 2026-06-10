Óscar Puente se pone como una hidra cuando un periodista le pregunta por los obispos que bendijeron un tren

El momento es para verlo.

Y para que pase a los anales del despropósito.

Martes 9 de junio de 2026, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Un periodista pregunta al titular de Transportes por si la bendición realizada por los obispos al tren de Iryo en el que viajaron a Barcelona guardaba alguna relación con posibles dudas sobre la seguridad del transporte ferroviario.

Óscar Puente, visiblemente molesto, reaccionó de esta guisa:

Esta pregunta me parece de bastante mal gusto. Primero, porque dudo mucho que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él. Sinceramente creo que es una afirmación que no se corresponde con la realidad. Segundo, más allá de lo que piensen los obispos o quien sea, el tren en España es un medio de transporte de los más seguros del mundo. Tiene el mismo nivel de seguridad que el tren en Alemania, en Francia o en cualquier país desarrollado. Es decir, las posibilidades de que haya un accidente con resultado de muerte, en España, en un viaje en tren, son limitadísimas.

Viendo que su sentencia iba a quedarse rebatida en cero coma segundos, matizó la misma, pero metiéndole el rejo al Gobierno de Mariano Rajoy:

Lo que no quiere decir que no se puedan producir como por desgracia se han producido en el caso de Adamuz o en el caso de Angrois en el año 2013. Por cierto, no recuerdo si después de aquel incidente hubo algún exorcismo sobre la red ferroviaria española. Es más, yo lo que recuerdo es que entonces tanto el gobierno que estaba en el poder como el ámbito periodístico se esforzaban por no dañar la seguridad de los habitantes. No se podía dañar la imagen de seguridad del ferrocarril español con afirmaciones públicas que tienen muy poco rigor.

Bendición por Monseñor César García Magán del tren en el que viajan los obispos y la prensa hacia Barcelona. Viaje del Papa a España. @OndaCero_es pic.twitter.com/t9eeYAzBaj — Francisco Paniagua (@fpaniaguaocr) June 9, 2026

Y, de paso, tiró de estadísticas para desdeñar el uso del coche por ser un medio de transporte más inseguro: