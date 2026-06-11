Ayuso triunfa con el tronchante apelativo que le coloca a la fontanera del PSOE: «Es la ‘Matachari'»

Fue a por lana y volvió a salir trasquilada.

Isabel Díaz Ayuso sacudió de lo lindo a Mar Espinar (PSOE) sacando a relucir toda la porquería que emana de las cloacas de Ferraz y de Moncloa.

La portavoz socialista, cuyo única finalidad en la Asamblea es calentarle el escaño a Óscar López, el hombre de Pedro Sánchez para las elecciones de mayo de 2027, siguió en su línea de los últimos plenos, el ático, el novio de la dirigente de la Puerta del Sol, Quirón, la visita del Papa León XIV y las olas de calor.

La dirigente madrileña no se cortó un ápice:

Me hace mucha gracia que ustedes vengan a dar las lecciones de la visita del Papa cuando han sido incapaces de acudir a una sola misa ni celebrar ninguna por no estar con las víctimas de la Dana, del Covid, de los accidentes del tren o lo sucedido con los guardias civiles. ¿Pero qué están diciendo? Y además lo hacen esta semana cuando ya se están investigando por nueve tramas de corrupción contra los poderes del Estado, contra la acción legislativa, controlando al legislativo desde La Moncloa, abriendo las puertas de la Fiscalía General del Estado a una mafia organizada al más alto nivel contra jueces, fiscales, Guardia Civil, periodistas y adversarios políticos. Y todo regado con dinero público.

Y vino el momento culmen cuando le colgó un desopilante apelativo a la fontanera del PSOE, Leire Díez:

Y ahora sabemos que con una cloaca de 61 periodistas para reírles a ustedes las gracias y hacer de correveidiles. Y qué vergüenza, siendo periodista, ver lo que están haciendo con todos. ¿Y detrás qué tenemos? A la que sería Mata Hari, o más bien la ‘Matachari’ del PSOE, que va trasladando los mensajes de institución en institución viéndose con las altas instancias de la Fiscalía General del Estado llamando al fiscal general Álvaro. Todos los que están aquí pueden ir a la Fiscalía General del Estado a hablar con Álvaro. De verdad, debería darles vergüenza.

¿Y qué hacemos con PS? ¿Qué hacemos con Patrick Swayze? ¿Quién es PS? ¿Quién es ZP? Miren, al calor de la prisión es donde les vamos a ver a ustedes. Con la vergüenza que han dado con Zapatero, con lo que están haciendo con los venezolanos y cómo han retorcido el dolor, con la trama corrupta que va a llevar por delante a su cúpula. ¿Cómo se atreven a hablarnos así?

E insistió en que muchos del PSOE van a acabar probando la sensación de estar en la cárcel: