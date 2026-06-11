Díaz-Pache revienta a la izquierda con una tremenda lluvia de zascas: de Sánchez y su «P.S.» a Zapatero, el «nieto de Cleopatra»

Los ha puesto a rabiar.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha dejado a la izquierda a la altura del betún en su intervención de este jueves, 11 de junio.

En su turno de palabra ha atizado a los grupos de Más Madrid y del PSOE por su hipocresía y sus posturas tanto ante la visita del papa León XIV como ante los escándalos que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

La lluvia de zascas «empapó» primero a Más Madrid. El popular atizó a la formación de extrema izquierda por su recién encontrado catolicismo:

«Lo de Más Madrid gritándonos para defender el humanismo cristiano, es verdad que no lo vi venir. Esto es un mundo ya muy loco que no somos capaces de interpretar».

Después fue el turno de la bancada socialista.

Primero afeó a la portavoz, Mar Espinar, sus malas formas y sus intervenciones, en las que suele intentar descalificar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«Cuando sus jefes le mandan aquí a broncarnos, digamos, con su fina oratoria, entiendo que pasa un poco de vergüencita por lo que tiene que decir, pero yo le digo que mucho ánimo, porque del socialismo se sale observando la realidad, pero del sanchismo hay que hacer un poquito más de esfuerzo porque es mucho más sectario».

También arremetió contra el exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y actual ministro de Transformación Digital, Óscar López, por sus ataques contra los jueces.

«Hizo un ejercicio de infinito cinismo defendiendo la separación de poderes mientras atacaba al poder judicial en un acto en el que premiaban a un fiscal general condenado por delinquir para atacar a un rival político. Es como el «soy feminista porque soy socialista», pero con doble tirabuzón. Y es más significativo que nunca porque hemos conocido esta mañana que la Fiscalía General del Estado de García Ortiz colaboró activamente con la cloaca del PSOE, valga la redundancia».

Incidió en que el país no tiene un gobierno, sino un «comité de crisis permanente» cuyo único fin es intentar mantener alejado de la cárcel a Pedro Sánchez, aunque reconoció que lo consiguen de momento.

También tuvo tiempo para cargar contra el presidente del Gobierno. Se descojonó de que eligiera a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, «los lápices más afilados del estuche», para establecer sus redes y de que, para completar el esperpento, pusieran al frente «de un equipo de espionaje y chantaje a Leire Díez, la Mata Hari de Portugalete».

Además, se burló de las excusas que avanzan desde Moncloa y Ferraz para intentar exculpar al líder del PSOE y de que no acepten que las siglas P. S. en las agendas de Leire hacen referencia al jefe del Ejecutivo.

Tampoco dejó fuera el escándalo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus ya famosas joyas:

«Y mientras Zapatero hace negocio con la pobreza de Venezuela y cuenta y mira las joyas que obtuvo de una herencia familiar, entiendo que de su abuela Cleopatra».

Finalmente, estimó que, ante los múltiples casos de corrupción, habrá que coleccionar los cromos de las personas que conforman las cloacas del PSOE.