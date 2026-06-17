«¡Usted es un cobarde!»: Feijóo destroza a Sánchez mientras el ‘enjoyado’ Zapatero declara en la Audiencia Nacional

¡Vaya día para tener que comparecer en una sesión de control al Gobierno!

En una mañana de máxima tensión política, con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero declarando a poca distancia del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) no se guardó nada y espetó directamente a Pedro Sánchez en el hemiciclo del Congreso de los Diputados una frase que pasará a los anales de la historia:

¡Usted es un cobarde!

El duro enfrentamiento tuvo lugar este miércoles 17 de junio de 2026 en la sesión de control al Gobierno. Feijóo reprochó al presidente su negativa a convocar elecciones anticipadas, su dependencia de los independentistas y lo que considera una huida constante del veredicto de los ciudadanos.

Visiblemente contundente, el presidente del Partido Popular acusó a Sánchez de priorizar su supervivencia personal por encima del interés de España.

La frase cayó como un mazazo en el Congreso y provocó una inmediata y ruidosa reacción en el hemiciclo, con aplausos de la bancada popular y protestas airadas de los diputados socialistas.

Feijóo insistió en que el Gobierno se encuentra en una situación de debilidad extrema y que Sánchez está «agotando la legislatura a cualquier precio» en lugar de asumir su fracaso y someterse a las urnas:

Al señor Sánchez le preocupaba cómo le recordaría la historia, se lo digo yo, por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. Fíjese, el lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del Gobierno de España está delante de un juez acusado por seis graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese al que para usted es su faro moral. ¿El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta? Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración. Y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta.

Recordó al presidente del Gobierno las razones por las que no se querella contra la fontanera del PSOE:

Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número dos, y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted. Y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse, sin hacer nada, contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez?

Las cacicadas de la Mesa del Congreso (PSOE y Sumar) para evitar que se exijan elecciones a P.S. Han convertido el Congreso en su cortijo y Pedro Sánchez controla el poder legislativo para ocultar que no tiene ni mayoría parlamentaria ni mayoría de sus socios pic.twitter.com/yIAB1XOhEZ — Miriam Guardiola (@miriamguard) June 17, 2026

Exigió a Sánchez que disuelva las Cortes y lleve a España a unas elecciones generales:

Usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura. Pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro

Mientras Feijóo arremetía contra Sánchez en el Congreso, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaraba este miércoles en la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre el origen de un lote de joyas y relojes de lujo.

Zapatero, señalado en las últimas semanas como ‘el enjoyado’ por diversos medios y en redes sociales, compareció para dar explicaciones sobre las piezas intervenidas, cuya elevada valoración ha generado un notable escándalo mediático y político.