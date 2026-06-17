¡Escándalo en el Congreso! Armengol ya no sabe cómo proteger a Sánchez y niega el segundo turno a Feijóo cuando le quedaban 30 segundos

Nueva muestra de parcialidad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Y un escándalo mayúsculo.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles 17 de junio de 2026, la socialista impidió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, completar su segundo turno de intervención, pese a que le restaban alrededor de 30 segundos de su tiempo reglamentario.

Feijóo se encontraba en plena réplica a Pedro Sánchez, desgranando con dureza los motivos por los que, a su juicio, el presidente del Gobierno actúa movido únicamente por el miedo: a los jueces, a los medios, a sus socios y a las urnas.

El jefe de la oposición se reservó medio minuto para darle la estocada final al inquilino de La Moncloa cuando Armengol (PSOE) decidió no concederle el tiempo restante y le cerró la posibilidad de rematar su intervención.

A pesar de las protestas del PP, la presidenta de la Cámara Baja hizo oídos sordos y optó por pasar a la siguiente pregunta, a la de Maribel Vaquero, portavoz del PNV.

Desde las filas populares se denunció de inmediato la maniobra como un nuevo ejemplo de censura y protección expresa al presidente Sánchez. El diputado del PP Jaime de Olano calificó de «vergüenza» la decisión de Armengol, recordándole la cacicada perpetrada 24 horas antes donde se prohibió el debate y posterior votación de una enmienda de Juntos por Cataluña para propiciar un adelanto electoral: