Tellado se descojona de Bolaños y Marlaska por la corrupción de Sánchez: «Van a tener más imputados que diputados»

El diputado del Partido Popular, Miguel Tellado, ha dejado con careto a los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras afearles la corrupción que salpica al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

El primero en llevarse su zasca fue Bolaños, a quien criticó por su debilidad, complacencia y falta de beligerancia con el partido de Arnaldo Otegi, cuyo grupo parlamentario había tenido el turno de palabra justo antes que el popular.

«Qué lamentable el tono de corderito degollado del ministro de Justicia dialogando con los señores de Bildu. Para lo que ha quedado, señor Bolaños».

Tras esto, atizó a ambos ministros por la corrupción que carcome Moncloa y Ferraz.

«Mire: 15 procesos judiciales abiertos contra el sanchismo, 19 delitos investigados, 1.817 años de prisión solicitados para el sanchismo, 94 imputados. Como siguen así, señor Bolaños, van a tener ustedes más imputados que diputados».

Luego fue el turno del ministro del Interior, al que interpeló en su turno de palabra:

«Señor Marlaska, abro comillas: «El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil. Una vez perdido, no se recobra jamás». Señor Marlaska, este es el primer artículo del reglamento de la Guardia Civil y parece escrito pensando en usted. Usted no es guardia civil, pero lleva ocho años al frente del Ministerio del Interior. Y tengo que decirle que usted no recobrará jamás el honor perdido en el ejercicio de su cargo. Hablo del honor de aquel juez que, en otra vida, luchó contra el crimen y quienes lo cometen, y que, por obra y necesidad de P. S., se convirtió en el ministro que más ha trabajado por encubrir a delincuentes de todo pelaje».

Tellado retrató a Marlaska por mentir sobre los encuentros de la directora general de la Guardia Civil con Leire Díez: «Usted no es digno de los guardias civiles ni de los policías nacionales que se cuadran a su paso. No está a su altura, no les llega ni a la suela de los zapatos (…) Usted es, como mínimo, un mentiroso, pero yo me temo que usted estaba al tanto de todo».

Finalmente, acusó a ambos ministros de ser cómplices necesarios de la cloaca del PSOE, que se habría destapado tras conocerse la imputación de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.