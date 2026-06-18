Ayuso se merienda a la silente Espinar (PSOE) con la trama de Zapatero: «¡Mal día en la joyería, eh!»

Mal día para tener que dar la cara.

Sobre todo si se es socialista.

La portavoz interpuesta por Pedro Sánchez en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, cuya única misión es calentarle el escaño al ministro Óscar López, eludió en todo momento pronunciarse sobre el asunto que más incomoda en Ferraz y en La Moncloa, las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sacó la cuestión durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea:

Señora portavoz del PSOE, mal día en la joyería, ¿eh? Nosotros lo que vamos a hacer es gobernar y defender los intereses de la Comunidad de Madrid frente a su gobierno mafioso.

Criticó la prepotencia de Zapatero en sede judicial creyendo que, poco menos, iba a una entrevista en ‘Tele Pedro’ y no a ser interrogado por el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional:

Ayer el señor Zapatero, mientras se pensaba que estaba en una entrevista de RTVE, no que estaba ante el juez, y mientras tanto Sánchez le teníamos ahí escondido a ver si se buscaba un viaje a la República de Chiquiquiristán, por ejemplo, que es lo que le gusta hacer, no dar la cara, porque odia decir la verdad. O sea, odia poner la cara ante los medios y no, digamos, ante las urnas. Les da horror las urnas porque es un cobarde.

Los socialistas reniegan de Madrid. Y de las urnas. Pero no de la avaricia. pic.twitter.com/nIuV6q500X — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 18, 2026

Y acusó a Espinar de ponerse de alfombrilla de sus superiores y ser cómplice de la corrupción: