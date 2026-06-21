Elecciones Generales: el socialista Sánchez maniobra para convocar en febrero de 2027, compinchado con Junts y PNV

Hay una constante en el marrullero Pedro Sánchez que sus adversarios políticos llevan años señalando y que sus propios compinches han acabado por interiorizar como la norma: el marido de Begoña nunca hace lo que dice que va a hacer, pero siempre lo hace cuando más le conviene.

Y la Ley, la Constitución y la decencia le importan un comino.

La promesa de «agotar la legislatura hasta 2027» ha mutado discretamente en el entorno de La Moncloa hacia un adelanto técnico de seis meses que situaría las elecciones generales en febrero o marzo de ese año.

El motivo no es difícil de identificar. Febrero de 2027 es el momento en que Sánchez calcularía que puede llegar con la menor cantidad posible de juicios activos, con la regularización masiva de inmigrantes procesada y con el mayor tiempo posible para que el desgaste acumulado de los últimos meses haya perdido algo de intensidad en la memoria del electorado.

No es una estrategia electoral. Es una estrategia de supervivencia judicial disfrazada de movimiento político.

Sentido común https://t.co/6MZi0Auutf — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) June 21, 2026

Los compinches de derechas: PNV y Junts ven las elecciones como lo menos malo

Lo que hace especialmente revelador el momento actual es la posición de los socios territoriales del Gobierno, que son los únicos que tienen algo de racionalidad estratégica en su relación con Sánchez.

El PNV y Junts son partidos que han ordeñado al Ejecutivo durante años con una eficiencia que sus respectivos electorados valoran. Pero ambos son suficientemente pragmáticos para entender que el Gobierno de Sánchez tiene fecha de caducidad y que prolongar indefinidamente una legislatura que cada mes produce nuevos escándalos judiciales no les beneficia más allá de cierto punto.

Para el PNV, una legislatura que se arrastra entre sumarios, imputaciones y una mayoría parlamentaria que ya no es mayoría en el Pleno es una fuente de incomodidad creciente. Los jeltzales han extraído de esta legislatura lo que podían extraer: el Cupo vasco actualizado, transferencias adicionales, la sensación de ser el socio indispensable que decide el destino del Gobierno en cada votación crítica. Pero esa posición tiene un coste reputacional que los datos electorales en Euskadi están comenzando a reflejar. Para el PNV, unas elecciones en febrero de 2027, con tiempo suficiente para presentarse ante su electorado como el partido que fue responsable hasta el final, es lo menos malo disponible.

Para Junts, la ecuación es diferente pero el resultado es similar. Puigdemont y los posconvergentes han convertido esta legislatura en un campo de extracción de concesiones que ha producido la Ley de Amnistía, compromisos sobre financiación singular y un nivel de influencia sobre la política española que nunca habrían imaginado posible desde Waterloo. Pero también saben que la capacidad del Gobierno para seguir pagando ese precio se está agotando. Las encuestas que dan al PP y a VOX una mayoría amplia son un recordatorio de que el tiempo del que disponen para extraer concesiones es limitado. Unas elecciones en fecha conocida les permiten planificar su estrategia de cara a una España postelectoral donde necesitarán seguir siendo relevantes.

Ambos partidos, el PNV calladamente y Junts con sus habituales aspavientos, están transmitiendo al Gobierno que ven las elecciones en 2027 como lo menos malo para ellos. No lo dicen así en público. Lo dicen con sus votos, con su disposición a seguir apoyando iniciativas que saben que son las últimas de esta legislatura y con la reducción paulatina de sus exigencias más extravagantes.

Pucherazo a la vista https://t.co/gL3SuLxIrX — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) June 21, 2026

Los de izquierda: aferrados a los cargos y pensando solo en resistir

El cuadro es radicalmente diferente cuando se mira a los socios de izquierda del Gobierno. Sumar, Podemos en su versión residual, y los partidos que completan la mayoría en el extremo izquierdo del espectro tienen una característica en común que los diferencia de PNV y Junts: no tienen una base territorial consolidada que les garantice relevancia después de las elecciones.

Para Yolanda Díaz y los restos del espacio a la izquierda del PSOE, las elecciones son una amenaza existencial. Las encuestas son devastadoras para ese espacio: Sumar se debate entre desaparecer del Congreso o sobrevivir con una representación testimonial. Los cargos, los escaños, los asesores, los contratos de los organismos que controlan, los fondos públicos que gestionan: todo eso desaparece con las elecciones.

La estrategia de ese bloque es, en consecuencia, una sola: resistir. Aferrarse a los cargos el mayor tiempo posible. Seguir chupando de los recursos que la posición en el Gobierno y en el Parlamento proporciona mientras dure. Cada mes que pasa es un mes más de salarios, de asesores pagados con dinero público, de cuotas de poder en organismos reguladores y medios públicos, de capacidad para colocar a los suyos en posiciones que no perderán con las elecciones porque son funcionariales.

Esa racionalidad de la supervivencia del cargo es la que explica por qué los socios de izquierda del Gobierno son los más entusiastas defensores de «agotar la legislatura» y los más histéricos cuando alguien menciona la posibilidad de elecciones anticipadas. No es que crean que el Gobierno puede mejorar su posición aguantando. Es que saben que para ellos, aguantar es el único escenario en que siguen existiendo.

La regularización como última operación antes de las urnas

El Gobierno ha acelerado la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular con el plazo fijado en el 30 de junio. Podrán solicitarla quienes estén en España antes del 1 de enero de 2026 y demuestren una permanencia mínima ininterrumpida de cinco meses, sin antecedentes penales y sin representar una amenaza para el orden público.

Las estimaciones apuntan a que podrían acogerse al proceso en torno a medio millón de personas. El permiso otorgado tendrá validez inicial de un año.

La coincidencia entre la regularización masiva, el pucherazo del censo exterior vía Ley de Memoria Democrática y el calendario electoral que La Moncloa está ajustando para febrero de 2027 no es accidental. Es la operación de ingeniería electoral más ambiciosa que ningún Gobierno español ha intentado en democracia, y se está ejecutando a plena luz del día con la ayuda de los socios que tienen todo el interés en que el mayor número posible de nuevos votantes esté inscrito antes de que se celebren las elecciones.

Las encuestas que Sánchez no puede ignorar

Las encuestas más recientes colocan al bloque PP–VOX por encima del 49% del voto, con proyecciones que en los escenarios más optimistas para el centroderecha sitúan a ese bloque por encima de los 200 escaños. El PSOE muestra un desgaste sostenido que ninguna operación comunicativa ha conseguido revertir de forma duradera.

El cálculo de La Moncloa es que seis meses más de legislatura, sumados a la regularización masiva, a los nuevos votantes del exterior y al efecto de las medidas que se aprueben en los últimos meses, pueden mejorar marginalmente esa posición. Es un cálculo optimista que los propios datos del CIS, incluso con las correcciones de Tezanos, no justifican plenamente.

Pero Sánchez no tiene opciones mejores. Puede seguir hasta el límite legal de la legislatura y llegar a las elecciones con más juicios encima, con más desgaste acumulado y con socios que habrán cobrado todo lo que pueden cobrar y empezarán a actuar por su cuenta. O puede convocar en febrero de 2027 con seis meses menos de desgaste adicional y la narrativa de haber tomado él la decisión.

La segunda opción no es buena. Es simplemente menos mala que la primera.

Y en la política de Sánchez, lo menos malo siempre ha sido suficiente para seguir adelante.

El juicio de Begoña llegará antes de las elecciones: por eso Sánchez quiere votar en febrero de 2027

El plan electoral de Pedro Sánchez tiene una variable que sus colaboradores no pronuncian en voz alta pero que está detrás de cada decisión sobre el calendario: el juicio de Begoña Gómez ante un jurado popular se celebrará previsiblemente en primavera de 2027, antes de unas elecciones generales previstas para julio de ese año.

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por terminado su trabajo en la pieza principal del caso Begoña y ha acordado el envío a la Audiencia Provincial de Madrid, responsable de celebrar el juicio con jurado. Los plazos procesales habituales de ese tribunal sitúan el eventual juicio antes de las próximas elecciones generales. Probablemente la próxima primavera, según explican fuentes judiciales conocedoras de su funcionamiento habitual en juicios con jurado, algo más ágiles que los que se celebran ante tribunal profesional.

El plazo más común desde que se dicta el auto de apertura de juicio oral hasta su celebración es de seis meses, aunque la inminencia del verano podría retrasar el cómputo. La espera también podría extenderse si el magistrado al que por turno corresponda presidir el juicio tiene una carga de trabajo más alta de lo habitual.

La aritmética que La Moncloa ha calculado

Si las elecciones son en julio de 2027, el juicio de Begoña Gómez caerá en plena campaña electoral o muy cerca de ella. Semanas de declaraciones, documentos, testimonios y titulares diarios sobre la esposa del presidente acusada de corrupción, tráfico de influencias y malversación ante doce ciudadanos elegidos al azar. Una imagen que ningún equipo de comunicación puede gestionar.

Si las elecciones son en febrero de 2027, el juicio queda después de las urnas. Sánchez llegaría a los comicios sin esa imagen encima, con la causa en trámite pero sin el espectáculo del juicio oral en marcha.

Esa diferencia de calendario es, en gran medida, lo que hay detrás del plan de adelantar los comicios seis meses. No es la ingobernabilidad. No es el fracaso de los Presupuestos. Es el juicio de su esposa.

Lo que la Audiencia puede hacer con las fechas

Fuentes de la Audiencia Provincial reconocen que es habitual tanto en el Tribunal Supremo como en el Constitucional tener en cuenta la circunstancia política a la hora de manejar el calendario en asuntos políticamente delicados. La fecha concreta del juicio se acuerda entre la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial y el magistrado que deba presidirlo, que aún no ha sido designado.

Eso significa que existe margen para que el período electoral sea tenido en cuenta en la fijación de la fecha. Que el juicio no se celebre en plena campaña es algo que fuentes de la Audiencia consideran razonable contemplar.

Pero ese margen funciona en ambas direcciones. Si las elecciones son en febrero de 2027, el juicio podría celebrarse en primavera sin afectar a la campaña. Si Sánchez aguanta hasta julio, el juicio y la campaña se solaparían de una forma que haría inmanejable cualquier narrativa electoral del PSOE.

El plan de sus socios y lo que hay detrás

Los socios territoriales del Gobierno, el PNV y Junts, ven las elecciones en febrero de 2027 como lo menos malo. Han extraído de esta legislatura lo que podían extraer y entienden que prolongarla más solo acumula desgaste sin beneficio adicional para ellos.

Los socios de izquierda, Sumar y los partidos que completan la mayoría, piensan exactamente lo contrario: aferrarse a los cargos el máximo tiempo posible, seguir chupando de los recursos que la posición en el Gobierno proporciona mientras dure. Para ellos, cada mes más es un mes más de salarios, asesores, cuotas de poder en organismos reguladores y medios públicos.

Sánchez gestiona ese equilibrio sabiendo que el juicio de Begoña es el reloj que marca sus tiempos reales. Todo lo demás, los Presupuestos, la regularización masiva, la ingeniería del censo exterior, el discurso sobre la ingobernabilidad, son instrumentos al servicio de ese calendario.

Febrero de 2027 antes del juicio. Julio de 2027 durante el juicio.

La elección, para Sánchez, no tiene mucho misterio.