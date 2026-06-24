Abascal retrata a Sánchez con El Rosco de la corrupción socialista: de la A de Ábalos a la Z de Zapatero

Lo ha dejado a la altura del betún.

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha retratado a Pedro Sánchez en el pleno del Congreso de este miércoles, 24 de junio, por la corrupción que carcome al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del presidente del Gobierno.

Y lo ha hecho replicando la que era la famosa prueba final del programa Pasapalabra, El Rosco.

Afeó que el secretario general del PSOE se presentara como «el gran campeón de la lucha contra la corrupción» incluso antes de la moción de censura defendida por el condenado a 24 años José Luis Ábalos, y que ahora se desentienda de los escándalos que lo rodean.

«Desde mucho tiempo antes se había paseado por los platós de televisión y por las tribunas, pontificando sobre la limpieza en política con todo descaro. «No me va a temblar el pulso en la lucha contra la corrupción», decía en julio del año 2014. Y lo del pulso es verdad, lo hemos visto hoy. Tiene el señor Sánchez un aplomo sorprendente con la que está cayendo. Siempre parece salido de una relajante sauna».

Siguió usando las propias palabras de Sánchez para retratarlo, recordando que afirmó en su momento que «la corrupción es veneno para la democracia y que lo que prueba nuestra voluntad de extirparla es si somos o no firmes en su combate», o cuando hablaba de la «moralidad más autoexigente».

«Lo más firme que se ha hecho en esta legislatura sobre corrupción ha sido el aplauso ultradecibélico que le han dado todos ustedes al señor Ábalos, en pie, en esta Cámara. A estas alturas creo que se puede decir que lo único que han combatido ustedes es a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, a los periodistas y a los políticos que han investigado y denunciado su corrupción».

Afeó que la mafia se «diseñara» durante los infames días de reflexión porque estaba enamorado: «Lo celebro, francamente. Pero, por muy enamorado que uno esté, no se puede diseñar un ataque al Estado de derecho.

Oiga, que su biografía, señor Sánchez, no va a ser una novela romántica. No va a pasar a la historia como lo que usted menciona de vez en cuando, los amantes de Teruel. Su única biografía la estamos leyendo en los informes de la UCO y la vamos a leer en las sentencias judiciales».

Tras esto, Abascal recordó cómo se «ponía ingenioso» y repasaba la corrupción del PP de la A a la Z, «de Ayuso a Zaplana». E hizo el mismo ejercicio:

«A de Ábalos, B de Begoña, C de Cerdán, D de Delcy, E de ERE, F de Ferraz, donde está la guarida de la trama, G de gerente del PSOE, imputada en la causa que se investiga por desestabilizar las investigaciones judiciales, H de hidrocarburos. Creo que esta es la que más le preocupa de todas, ¿verdad, señor Sánchez? La de los hidrocarburos. Es verdad que en la enciclopedia de la mafia de Sánchez me faltaba la eñe, pero en otras muchas había varias opciones. Por ejemplo, en la P, ¿qué ponemos? Puente, Paco Salazar, Plus Ultra, Parador de Teruel, Pegasus, directamente PSOE o directamente P. S. Y, desde luego, la Z es muy fácil. Podía ser Zarrías, pero no: la Z es Zapatero. De hecho, dentro de la caja fuerte de Zapatero, que era una caja fuerte del Partido Socialista, había otro abecedario de joyas».

Afeó al presidente haber puesto las manos en el fuego por el expresidente y su guía espiritual en su primera intervención:

«Vimos a Sánchez hace unos días asumir que esas joyas eran regalos al presidente del Gobierno. Incluso nos decía que él también recibía regalos, pero que no los miraba, que no sabía cuáles eran ni declaraba sobre ellos. Hoy no ha dicho nada. Todo el mundo lo sabe. Incluso Patxi López sabe que los regalos que se hacen a un presidente del Gobierno son propiedad del Estado y forman parte del Patrimonio Nacional. O sea, que cuando Zapatero y Sánchez están diciendo que esas joyas de la caja fuerte en una sede del Partido Socialista se las han sustraído al Estado, cuando están reconociendo que han robado esas joyas a los españoles, al Patrimonio Nacional, imagínense cuál será la realidad que están ocultando».

Por último, advirtió de las maniobras que, según él, estaría impulsando Sánchez para hacer un pucherazo y seguir en La Moncloa: