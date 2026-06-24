Alicia García ejecuta a Bolaños: «El sanchismo ha sido condenado a 24 años de cárcel»

Los 24 años de cárcel a José Luis Ábalos van a perseguir de por vida a Pedro Sánchez.

En un tenso cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Senado, la portavoz del PP, Alicia García, dejó sin escapatoria al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La senadora popular vinculó directamente la reciente condena del exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión con la deriva corrupta del sanchismo, en un intercambio que reflejó el nerviosismo evidente en las filas del Ejecutivo.

«El sanchismo ha sido condenado a 24 años de cárcel por unanimidad», sentenció Alicia García con rotundidad.

La frase, pronunciada tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra Ábalos (24 años y tres meses de prisión), su exasesor Koldo García (19 años) y el empresario Víctor de Aldama, resume el golpe judicial más duro recibido hasta la fecha por el entorno de Pedro Sánchez.

La portavoz del PP aprovechó la intervención para acusar al Gobierno de «oler a miedo».

Según García, el Ejecutivo no solo teme a la Justicia, sino, sobre todo, a que «los suyos canten La Traviata» y colaboren con los jueces revelando más detalles de la trama. Recordó que mientras Sánchez y sus ministros descalificaban las acusaciones de Aldama como bulos o conspiracione”, la sentencia del Supremo vino a dar la razón a las investigaciones.

Durante el debate, Alicia García reprochó a Bolaños sus críticas a los jueces, especialmente al instructor del caso que afecta a Begoña Gómez. «El día nefasto para la Justicia no fue el de las medidas cautelares, sino el día en que montaron una organización criminal en un ministerio», le espetó.

La senadora popular ironizó sobre la supuesta gran transformación de la Justicia que presume el ministro:

Tiene razón, la ha transformado: convirtió a su fiscal general en un condenado, a la Fiscalía en una sala de reuniones de las cloacas y a los jueces en una lista negra de perseguidos. Prometió una Justicia para todos, pero la ha puesto al servicio del ‘one’.

García también recordó otros casos en los que el aval político de Sánchez se convirtió en anticipo de sentencia: desde el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz hasta el propio Ábalos, que fue pieza clave en el ascenso de Sánchez y secretario de Organización del PSOE.

La intervención culminó con una exigencia clara: Pedro Sánchez debe «dimitir y convocar elecciones».

La portavoz del PP preguntó a Bolaños a qué versión de Sánchez se enfrentarán mañana en el Congreso:

¿Al que presumía de ser un político limpio o al jefe de Koldo, Ábalos, Cerdán, Leire y Zapatero? ¿Al que echó a Rajoy a través de Ábalos o al que hoy gobierna rodeado de 15 causas y casi 100 imputados?.

La responsabilidad, insistió García, «tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez».