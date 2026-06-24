Feijóo retrata a Sánchez con dos fotos y lo deja sudando: «A mí no me ha financiado ningún magnate de la prostitución»

No se mordió la lengua.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado a la altura del betún al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su segunda intervención en el pleno del Congreso de este miércoles, 24 de junio, por los casos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo.

Comenzó su réplica afeando la falta de explicaciones del jefe del Ejecutivo y que se haya dedicado al «y tú más», echando en cara los escándalos del PP.

«Señor Sánchez, conspiraciones, insultos, difamaciones, chulería que viene de la derecha, información privilegiada. ¿700 asesores para esto, señor Sánchez? Creo que hay más gente en Moncloa echando currículos que trabajando, ¿no?».

El dirigente popular ha criticado que «el señor P. S.» se cachondease y humillase tanto a los españoles como a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que preguntaron y pidieron explicaciones sobre la corrupción que carcome a su Gobierno y a su formación política.

En cuanto al tema de su famosa foto con Marcial Dorado de hace décadas —que Sánchez le volvió a echar en cara—, incidió en que él tenía más con acusados de diversos delitos, y mostró dos instantáneas que no gustaron a los socialistas: una con el condenado Ábalos y otra con el propio Sánchez en Moncloa.

«Yo tengo que reconocer que tengo más fotos. Fíjese, la última foto que tengo con alguien acusado de contrabando. Y la última foto que tengo con aquellos que en varios sumarios le llaman el uno. La verdad, señor Sánchez, es que hay cada foto por ahí».

El momento más contundente de su intervención fue cuando le recriminó los negocios de su suegro y lo comparó con su propia trayectoria política, que fue menospreciada tanto por el líder socialista como por el portavoz de ese grupo parlamentario, Patxi López:

«Por supuesto que al señor P. S. le estoy dando lecciones y se las daré mientras me dedique a la política, señoría. He gestionado 20 años de recursos públicos. No he tenido ningún problema. A mí no me ha financiado mi carrera ningún magnate de la prostitución. A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto».

Otro momentazo ocurrió mientras criticaba el discurso triunfalista sobre el tema económico que enarbola el Ejecutivo, lo que generó burlas y voces de los ministros sanchistas, y en el que hizo especial mención a Óscar López: «No se ría con este ministro, que es el único que le investigó en las cloacas, señoría. No se ría de ese ministro, que es el que le investigó con su sauna, señoría».

En cuanto a los reiterados ataques del líder socialista a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le recriminó su obsesión con ella y recordó que fue ella quien denunció el contrato de Ábalos, y que ahora está en la cárcel por corrupción. En cuanto a las acusaciones sobre que el PP da cobijo a Aldama, también incidió en el hecho de que los diputados populares Pedro Muñoz Abrínez y Enrique Núñez presentaron una denuncia el 10 de mayo de 2022 contra el comisionista de la trama conocida como el caso Koldo.

«Vuelve usted con Ayuso. Esa obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va usted al psicólogo? Oiga, se lo digo en serio».

Por último, afeó cómo el poder se aferra a cualquier precio mientras en Portugal, Francia, Alemania o Reino Unido los mandatarios han renunciado tanto por investigaciones de corrupción como por no aprobar presupuestos o, simplemente, por no poder sacar leyes por falta de mayoría.