Feijóo revienta a Sánchez por su corrupción: «Tito Berni en calzoncillos es lo más digno de su Gobierno»

Tras un discurso esperpéntico de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, vino la respuesta del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha atizado al presidente del Gobierno, que está hasta la ceja de corrupción, y a sus socios, que lo sostienen pese a ello.

El dirigente popular inició su intervención afeando la del líder del PSOE e incidiendo en que su mitin no cambiaba la realidad, con el que «decepcionó» a casi todos, menos a los parlamentarios de su bancada y a los de sus socios de Gobierno, que aplaudieron el discurso del jefe del Ejecutivo.

«¡Qué soberbia! Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al Gobierno. ¡Qué soberbia! ¡Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos! ¡Qué soberbia y cuánta indignidad! Yo solo vengo a refrescarle la memoria mientras se afana en estirar los minutos de la basura de esta legislatura».

Le atizó por ser el «número uno» de las tramas de corrupción que salpican a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo.

«No está aquí por ser el número uno de los líderes mundiales. Es el uno, eso sí, pero de un Gobierno corrupto. Se lo digo sin presunto y se lo digo con el aval de una sentencia firme y unánime del Tribunal Supremo».

Le recriminó seguir en el escaño presidencial pese a que un ministro suyo, Ábalos, recibió la mayor condena impuesta a un miembro del Ejecutivo por su actuación en el cargo. Y más aún al haber sido condenado mientras formaba parte del Gobierno: «La pregunta ya no es si reúne la confianza suficiente para gobernar. Es evidente que no. La pregunta es por qué tenemos que aguantar que siga actuando como si dispusiese de ella».

También le reprochó que publique vídeos con consejos para sobrellevar el calor en lugar de pedir perdón y dar explicaciones sobre su corrupción. Mostró toda su indignación porque el líder del PSOE acude al Congreso con su ministro todopoderoso recién condenado a 24 años de prisión, con 15 causas judiciales «sobre sus hombros» —dos ya sentenciadas por el Tribunal Supremo—, con casi un centenar de imputados, con 19 delitos sin investigar y con casi 2.000 años de cárcel en juego para sus colaboradores y familiares.

Resaltó que el socialista ha normalizado esta situación anómala: «Entre Pasapalabra y los deportes, la rutina de la corrupción sanchista. Yo me niego a aceptar que la corrupción parezca inevitable».

Feijóo incidió en que P. S. no está en el lado correcto de la historia, sino «en el lado incorrecto de la ley», algo que enmarca dentro de los parámetros éticos de Bildu. «Su defensa política es imposible», afirmó, y lo definió como «el nexo político corruptor».

«Quienes han delinquido a su alrededor lo han hecho porque le conocen. ¿Quién se lo iba a decir hace unos años? Tito Berni en calzoncillos es lo más digno con lo que nos han deleitado. Es usted quien puso al Estado en manos de gentuza. Lo dijo hasta el señor Alfonso Guerra: que su partido estaba en manos de bandidos y macarras. Y algunos ahora en el PSOE se echan las manos a la cabeza. Claro, ¿quién podía imaginar esto del yerno de las saunas, verdad? Mire, por una vez le voy a reconocer algo de coherencia, señor Sánchez. De la sauna a la cloaca hay un camino bastante coherente. No tiene ni autoridad, ni credibilidad ni decencia para seguir en ese escaño».

Por último, retrató al líder del PSOE parafraseando sus propias palabras: «¿Qué más tiene que pasar, señor Sánchez, para que entienda que su permanencia al frente de la Presidencia del Gobierno es un lastre no solamente para el país, sino también para su propio partido?».