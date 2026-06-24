PP y VOX se parten de risa ante la frase de Sánchez sobre la corrupción: «Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas, es verdad»

Le resbala absolutamente todo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a desmarcarse este miércoles 24 de junio de 2026 durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados de otro escándalo que salpica al PSOE y a su círculo más cercano.

Con la sentencia condenatoria contra José Luis Ábalos como telón de fondo, el líder socialista ha insistido en que no tuvo conocimiento alguno de las presuntas irregularidades. Una declaración que ha provocado carcajadas, incredulidad y duras respuestas en las filas de la oposición.

En su intervención ante el Pleno de la Carrera de San Jerónimo, Sánchez fue rotundo al repetir el argumento que ya había empleado días atrás:

Nunca he conocido ni se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Nunca las hubiera tolerado. Que los ciudadanos no tengan ninguna duda.

Esas palabras fueron recibidas con sorna y escepticismo generalizado en el hemiciclo desde las bancadas del PP y VOX.

Toda su intervención fue un canto al surrealismo:

Quiero que sepan que no les resto un ápice de importancia a estos hechos, son esenciales para entender qué ocurre en nuestro país incluso más allá del ámbito de estrictamente judicial. Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas. Yo no hago lo que otros me hicieron a mi familia a decenas de cargos políticos de mi partido. No debe haber espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.

Defendió la limpieza en la financiación del PSOE:

Al contrario si ha ocurrido eso es que han sido otros quienes han aprovechado de sus recursos. No vamos a aceptar la corrupción como un hecho consustancial de las organizaciones, vamos a seguir trabajando con la ambición de erradicarla del todo. Por eso cuando descubrimos estos hecho no dimos un paso a un lado, sí que dimos un paso al frente. Pedí perdón, expulsamos inmediatamente a los investigados, pusimos al servicio de la Justicia toda la información.

Con asuntos como el de su mujer, Begoña Gómez, y el de su hermano, David Sánchez-Pérez Castejón, aseguró que todas las acusaciones van a quedar reducidas a mentiras:

Mi mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en 2012, dos años antes de que yo fuera elegido secretario general del PSOE. La cantidad que ingresó mi mujer por dirigir la cátedra y desarrollar el software asciende a cero euros. Voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país porque sé que la inmensa mayoría de jueces hace un trabajo modélico, esencial y objetivo. Le pido a la Justicia que sea justa.

Y remachó con una pregunta para el mármol: