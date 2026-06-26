Jaime de los Santos (PP) estalla contra un diputado del PSOE por querer apropiarse de la bandera gay: «Soy maricón y con mucho orgullo»

Un rifirrafe por ver quién era más gay.

El Pleno del Congreso de los Diputados vivió uno de esos momentos que marcan un antes y un después en el debate político sobre derechos LGTBI.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, irrumpió con rotundidad en la discusión sobre la proposición de ley para endurecer el Código Penal contra las llamadas terapias de conversión.

En respuesta a las críticas y al intento de algunos diputados de la izquierda de monopolizar la defensa del colectivo LGTBI, De los Santos lanzó una frase contundente: «Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas». Sus palabras fueron recibidas con aplausos en la bancada popular y un notable revuelo en el hemiciclo.

El debate giraba en torno a la modificación legislativa para penalizar con cárcel las prácticas destinadas a modificar la orientación sexual o identidad de género. Mientras el bloque de investidura, con el PSOE incluido, defendía una versión más amplia y dura de la norma, el PP la consideró necesaria pero mal planteada y sectaria.

Jaime de los Santos, visiblemente molesto con las acusaciones de homofobia hacia su partido, defendió que en el PP «no hay homofobia» y agradeció el apoyo de sus compañeros y de Alberto Núñez Feijóo, quien —dijo— «no mira a nadie por a quién ama o con quién se acuesta”.

Jaime de los Santos: "Dónde están los maricones del PP. Aquí. Soy del PP. Soy maricón. Y me siento muy orgulloso de ambas cosas" #Horizonte pic.twitter.com/HE5Xx7NZ74 — Horizonte (@HorizonteCuatro) June 25, 2026

El diputado popular remató su intervención recordando el cariño de sus padres, «católicos y de derechas», que siempre antepusieron el amor por encima de todo. «Eso es lo que construye futuro», subrayó.

El secretario LGTBI del PSOE, el diputado Víctor Gutiérrez, replicó con dureza, llegando a calificar a De los Santos de «vergüenza para el colectivo» y acusándole de alinearse con VOX.

El cruce de reproches elevó la temperatura del debate y puso de manifiesto la profunda división sobre quién representa realmente los derechos del colectivo LGTBI.