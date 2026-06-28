Eduardo Inda denuncia que Sánchez avanza hacia el ‘gran pucherazo’ y la derecha parece no enterarse

Eduardo Inda titula hoy su columna: A la derecha le roban la cartera y no se quiere enterar.

El director de OKDIARIO expone una tesis clara: mientras la izquierda prepara un pucherazo y transforma el censo, la derecha española desvía la mirada.

La impresión a pesar de que el autor no especifica es que se refiere en concreto al PP de Alberto Núñez Feijóo, porque Santiago Abascal dedicó el miercoles pasado, en el Congreso de los Diputados, un tercio de su intervención a ese asunto.

Y el líder de VOX, así como otro dirigentes de su partido, llevan meses denunciando el ‘robo‘ que se avecina.

La elección del momento, el tono empleado y el enfoque no son casuales; se centra en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y los impactos de la Ley de Memoria Democrática en el panorama político español.

El inicio de su análisis gira en torno a esta idea fundamental: el Gobierno Sánchez ha convertido una norma reparadora en una herramienta para modificar electoralmente el panorama.

Y, según Inda, la derecha -centrodewrecha para ser precisos- ni lo denuncia ni se opone.

El censo exterior, que ya contaba con más de 2,7 millones de inscritos a comienzos de 2026, se convierte así en protagonista de un enfrentamiento que se desarrolla lejos de las campañas tradicionales, pero que afecta directamente a los resultados.

El CERA y la Ley de Memoria Democrática: números y sospechas

La columna profundiza en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que abarca a los españoles con derecho a voto que residen fuera del país. Inda destaca su magnitud y señala que está a punto de experimentar un notable crecimiento:

El CERA actual, que cuenta con algo más de 2,28 millones de personas según las cifras que maneja, es solo el comienzo.

de personas según las cifras que maneja, es solo el comienzo. La clave radica en los descendientes de exiliados que pueden solicitar la nacionalidad gracias a la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, cuya disposición adicional octava permite recuperar la ciudadanía para hijos y nietos de españoles que perdieron su condición por exilio.

En uno de los pasajes más destacados, Inda menciona:

«El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), es decir, el listado de los españoles con derecho a voto que viven en el exterior, estaba compuesto por 2.285.830 personas. Pues bien, Pedro Sánchez incluyó en la lamentable y antihistórica Ley de Memoria Democrática de 2022 un apartado que pasó desapercibido donde se indica que los hijos y nietos de exiliados podrán solicitar la nacionalidad y, por ende, automáticamente tendrán derecho a voto.»

Los datos oficiales son más cautelosos: el Gobierno reconoce alrededor de 876.321 solicitudes y cerca de 237.000 nacionalidades concedidas hasta finales de 2024. Sin embargo, Inda basa su argumento en la cifra estimada entre 2,4–2,6 millones de solicitudes manejada por medios críticos con el Ejecutivo, desde donde proyecta un aumento significativo del censo exterior.

En otro fragmento del artículo, eleva su tono al describir las consecuencias:

«Que son malos pero muy peligrosos y trabajadores lo certifica la aterradora realidad de que 2.600.000 extranjeros presuntísimos descendientes de exiliados —¿cómo se verifica realmente esa condición?— han solicitado el pasaporte español; es decir, muchos más que los actualmente incluidos en ese cajón desastre caciquil conocido como CERA. Vamos, que el CERA se duplicará sin duda.»

Esta reflexión conecta aquí con una crítica política fundamentada en datos estructurales: existe consenso público sobre que el CERA ha crecido considerablemente y podría alcanzar casi cinco millones cuando finalice este proceso masivo de nacionalizaciones. La controversia no radica solo en esta cifra descomunal, sino también en que muchos nuevos votantes ni siquiera nacieron en España ni tienen vínculos económicos con el país.

El voto exterior como arma política

El núcleo político del artículo reside en la sospecha sobre cómo estos nuevos ciudadanos votarán mayoritariamente por opciones progresistas, alterando así provincias competitivas e impactando especialmente en Madrid. Nuevamente, Inda utiliza un lenguaje incisivo para enfatizar esta idea:

«El golpe que nos va a propinar el esposo de la cuatro veces presunta delincuente Begoña Gómez nos dejará temblando. A nadie se le escapa que si realmente son víctimas del exilio por padre o abuelo no van a votar precisamente por opciones conservadoras. Su sufragio será para PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, PNV o ERC pero jamás para PP o Vox. No hace falta recordar que un autócrata no inicia una batalla así si no tiene claro que va a ganar.»

Esta afirmación está relacionada con un debate mediático acerca del potencial electoral proveniente países como Argentina, Cuba o Venezuela para PSOE y sus aliados; aunque actualmente no hay pruebas estadísticas concluyentes sobre cómo se distribuye realmente ese voto CERA. Las palabras de Inda encajan dentro del grupo crítico hacia al Gobierno al acusarlo del uso estratégico de la “ley de nietos” como un “pucherazo frío”, más allá del carácter reparador.

Madrid, sanidad y la sensación de agravio

Uno de los segmentos más contundentes del texto aborda las cuestiones relacionadas con nacionalización, empadronamiento y presión sobre los servicios públicos en Comunidad Madrid; un bastión bajo control de Isabel Díaz Ayuso. En este contexto, Inda describe una estrategia doble: debilitar a la presidenta mientras erosiona al PP en un territorio crucial.

En este tramo afirma:

«Otra circunstancia nada despreciable es que los nuevos españoles pueden elegir dónde registrarse. Si no lo hacen se les asignará por defecto Madrid. Es decir, ese Madrid donde Ayuso supera a la izquierda casi con sadismo. Matarán dos pájaros de un tiro: debilitarán al gran enemigo Sánchez y también afectarán a Feijóo; además potenciarán un PSOE cuyo impacto es mínimo aquí.»

Este párrafo vincula las maniobras del censo con otra problemática central del artículo:

«Y para añadir más leña al fuego, esos nuevos españoles tendrán acceso inmediato a sanidad pública gratuita. Solo les estarán vetados los trasplantes. Lo último que faltaba para unos servicios hospitalarios ya colapsados por la llegada masiva e irregular y por las regularizaciones impulsadas por quien dirige esta mafia. Los españoles que hemos cotizado toda nuestra vida tendremos que competir en igualdad ante las listas de espera con personas nacidas en México DF o Buenos Aires. Es increíble.»

Aunque inicialmente concebida como norma reparadora histórica, también se refleja aquí una percepción generalizada entre contribuyentes residentes sobre cómo estos nuevos ciudadanos podrían desplazarles sin haber contribuido al sistema fiscal.

La abulia de la derecha y el silencio estratégico

En las líneas finales del artículo, Eduardo Inda dirige su atención hacia las actitudes adoptadas por parte derecha. No tanto hacia lo estipulado por las leyes como hacia su reacción —o falta dela misma— ante lo que considera una transformación electoral inminente. Desde sus páginas critica una mezcla entre miedo e inacción calculada que deja campo libre al proyecto liderado por Pedro Sánchez.

El cierre resulta casi una advertencia política más allá del ámbito jurídico:

«Con todo esto lo peor es esa apatía exhibida por parte derecha.»

Entre el CERA, la Ley de Memoria Democrática, las nacionalizaciones vinculadas al exilio y las tensiones políticas en Madrid; este artículo pinta un escenario donde las próximas elecciones también dependerán mucho más allá del ámbito local —en consulados y registros civiles repartidos globalmente—. Y lo hace dejando caer una advertencia implícita: quien hoy ignore esas urnas lejanas mañana deberá contar escaños perdidos.