¡Qué cara! María Jesús Montero (PSOE) exige a Juanma Moreno (PP) lo contrario de lo que hizo Pedro Sánchez para seguir en La Moncloa

Tiene más cara que espalda.

En un nuevo episodio de la hipocresía política que ya resulta marca de la casa en el PSOE, María Jesús Montero regresó al Parlamento andaluz para dar lecciones de democracia y moderación.

La exministra de Hacienda y actual líder de los socialistas andaluces cargó duramente contra Juanma Moreno por negociar un acuerdo de investidura con VOX, exigiendo «transparencia», «celeridad» y reprochando al popular que se «avergüence» de pactar con la derecha.

Porque la misma Montero que ahora pone el grito en el cielo por un posible pacto PP-VOX en Andalucía formó parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que para seguir en La Moncloa vendió España a independentistas, filoterroristas y populistas extremistas.

Sánchez no solo pactó con ERC y Junts —partidos que buscan liquidar la unidad nacional—, sino que concedió una amnistía a los golpistas del 1-O y mantuvo apoyos de EH Bildu, herederos políticos de ETA. Todo por siete votos que le permitieran seguir en el poder.

Mientras Montero denunció que Moreno «se esconde» y prioriza el pacto con VOX frente a los andaluces, Pedro Sánchez llevó a cabo la mayor cesión de soberanía de la democracia: ley de amnistía incluida, cesiones en financiación, indultos y una legislatura sostenida sobre el chantaje permanente de los separatistas. Eso sí era «moderación» para el PSOE.

En el debate de investidura, Montero reprochó a Moreno la falta de detalles sobre el acuerdo con VOX y le acusó de «fraude» por no desvelar los extremos del pacto. La misma formación que en Madrid ha gobernado (y sigue haciéndolo) gracias a apoyos externos que incluyen a quienes no condenan el terrorismo o que han llamado «presos políticos» a los condenados por el procés:

Si el señor Moreno Bonilla necesita un acuerdo con VOX para ser investido presidente, Andalucía tiene derecho a conocer, debatir y evaluar ese pacto antes de la votación. No se puede pedir la confianza de la Cámara ocultando el contenido de los acuerdos que harán posible la investidura. No hacerlo es convertir este proceso en un fraude.

Juanma Moreno, por su parte, ganó las elecciones en Andalucía (aunque sin mayoría absoluta en esta ocasión) y busca gobernar con el apoyo de quien los andaluces también votaron. VOX es un partido constitucionalista, legal y con representación democrática. Nada que ver con quienes justificaron o blanquearon la violencia etarra o el golpe separatista.

El colmo de la desvergüenza es que Montero, que fue «la mujer más poderosa de España» según se calificó asimisma, exija ahora a la oposición andaluza lo que su partido nunca ha aplicado en el Gobierno central: escrúpulos a la hora de pactar.