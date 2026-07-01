Maíllo (PP) pone contra las cuerdas a Marlaska por tapar las reuniones de la Guardia Civil con la fontanera del PSOE

El rifirrafe fue para verlo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vivió uno de sus momentos más complicados en la Comisión sobre la ‘Operación Delorne’ en el Senado.

Y es que el portavoz de Interior del PP, José Antonio Martínez Maíllo, le puso contra las cuerdas al acusarle de haber ocultado de forma deliberada las reuniones mantenidas entre mandos de la Guardia Civil y Leire Díez, más conocida como la fontanera del PSOE.

El senador conservador sacó a colación las diez ocasiones en las que en sede parlamentaria el titular ministerial negó la mayor respecto a los encuentros entre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con la fontanera de Ferraz:

Hay diez preguntas sobre Leire y las reuniones y en todas dice usted lo mismo, que no ha celebrado ninguna reunión ni ha realizado llamadas con Leire. Hasta diez contestaciones parlamentarias de usted. Y usted me está diciendo que desde el 2 de abril del año 2025 lo sabía. Y hasta usted, permanentemente, sabía usted de una reunión por lo menos.

El ministro del Interior trató de justificarse:

Pero de una reunión no relativa a ella, sino de una reunión donde se le había pedido la restitución de un…

Maíllo, evidentemente, no iba a soltar su presa:

Oiga, y entonces, ¿por qué mandan la nota de prensa el 4 de junio del año 2026, donde aparecen ya las tres reuniones, donde la reconoce la directora general de la Guardia Civil que ha habido tres reuniones?

Marlaska quiso explicarlo:

Porque se entiende oportuno clarificar la situación.

Sin embargo, el senador popular le espetó en la cara que tuvo que reconocer las reuniones porque la UCO había sacado el informe:

Lo dice porque se publicó el día antes el informe de la UCO donde se reconocen las tres reuniones y no les queda más remedio que reconocerlo en una nota de prensa por primera vez después de un año de mentiras. Un año de mentiras, señor Marlaska. Un año diciendo a los españoles que no había reuniones. Y esto que ustedes dijeron el día 4 de junio del año 2026, ¿por qué no tuvieron la honestidad de decirlo desde el primer día y han estado durante un año diciéndole a los españoles cosas que no eran verdad? Podrían haberle dicho estas tres reuniones. Aquí aparecen las tres reuniones.

El ministro del Interior trató de minimizar daños:

Se da cuenta que usted se está quedando en los márgenes, que a usted le cuesta mucho entrar al fondo de las cuestiones?

Pero volvió a llevarse un revolcón: