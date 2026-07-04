Barómetro Electoral: PP y VOX superan los 200 escaños y dictan sentencia contra el corrupto Régimen Sanchista

Los datos explican el estado de alarma permanente y la histeria que se vive en Ferraz: el último barómetro electoral sitúa a PP y VOX por encima de los 200 escaños, configurando un bloque que ya no es solo una alternativa, sino la expresión aritmética de algo más profundo: una demanda ciudadana amplia, creciente y transversal que pide, sencillamente, pasar página.

Frente a un Gobierno cercado por los escándalos de corrupción, el pacto entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal aparece a ojos de millones de españoles como lo que es: puro sentido común.

Una mayoría que nace de la calle, no de los despachos

El modelo de Redlines, tras analizar 64 encuestas y ejecutar 10.000 simulaciones de Monte Carlo, dibuja un panorama inequívoco: PP y VOX alcanzarían 201 diputados, 25 por encima de la mayoría absoluta de 176. Con una probabilidad de investidura del 93,5%, cualquier negociación parlamentaria pasaría a ser una cortesía más que una necesidad.

Pero lo relevante no es solo el número, sino lo que hay detrás. Según el conocido Votómetro:

El PP rondaría el 32,3% de los votos y 139 escaños , mejorando su resultado del 23-J y consolidándose como la fuerza predominante del país.

El rondaría el de los votos y , mejorando su resultado del 23-J y consolidándose como la fuerza predominante del país. VOX daría un salto histórico hasta el 17,7% y 62 diputados, casi el doble de los 33 obtenidos en las últimas generales.

Esta suma no ha caído del cielo. Es la respuesta de un electorado que lleva años asistiendo, con creciente indignación, al goteo incesante de casos de corrupción que rodean al régimen sanchista: las investigaciones del caso Leire Díez, los registros de la UCO en la SEPI y en la propia Guardia Civil, las causas sobre empresas rescatadas y contratos públicos, las imputaciones que salpican incluso a figuras como José Luis Rodríguez Zapatero. Los ciudadanos no soportan ya este espectáculo, y las urnas demoscópicas lo reflejan encuesta tras encuesta.

La revisión del barómetro de mayo del CIS realizada por Target Point apuntaba en la misma dirección: PP en el 31%, PSOE en el 27,4% y VOX en el 19%, con una suma del centroderecha en torno a los 200 diputados e incluso rozando los 210 (es decir, tres quintos del Congreso). No es un dato aislado: es una tendencia sostenida que se consolida desde finales de 2025.

El pacto PP-VOX: convergencia natural, no cálculo oportunista

Durante años se presentó cualquier entendimiento entre PP y VOX como una anomalía o un tabú. Los datos demuestran que la sociedad española ha ido muy por delante de ese relato: para una mayoría creciente de votantes, la colaboración entre ambos partidos no es una transgresión, sino la traducción lógica de coincidencias de fondo en las cuestiones que más preocupan: regeneración institucional frente a la corrupción, seguridad, control de las cuentas públicas y defensa de la unidad nacional.

Cuando dos fuerzas suman una mayoría tan holgada, y cuando esa mayoría procede en buena parte de votantes hartos del deterioro institucional, negarse a articularla no sería prudencia: sería desoír el mandato de las urnas. El pacto, en ese sentido, no responde a la ambición de los partidos, sino a la demanda de los ciudadanos.

La izquierda del PSOE, camino de la irrelevancia

Mientras tanto, el espacio a la izquierda del PSOE se desmorona. Encuestas de GAD3 y las propias revisiones del CIS coinciden: Sumar y los restos de Podemos encadenan retrocesos y no capitalizan el desgaste de Pedro Sánchez. En algunos escenarios ese bloque caería por debajo de los 15 diputados; en otros se habla ya de cifras de un solo dígito.

El dato más revelador es que la caída socialista no se traduce en trasvase hacia su izquierda, sino en abstención o en voto directo al bloque de centroderecha. Es decir: el electorado no está pidiendo “más de lo mismo pero más radical”, sino un cambio de rumbo.

Motivos para el optimismo: un ciclo nuevo hacia 2027

Con el horizonte electoral fijado, como máximo, en el verano de 2027, las tendencias apuntan a tres certezas:

El PP es la única gran fuerza con crecimiento consistente.

es la única gran fuerza con crecimiento consistente. VOX se consolida como tercera fuerza con horquillas de entre 60 y más de 70 escaños .

se consolida como tercera fuerza con horquillas de entre . El PSOE registra sus peores cifras desde el verano pasado, con un desgaste que parece estructural.

Si esa mayoría superior a los 200 escaños se confirma en las urnas, España podría asistir a configuraciones inéditas desde 1978:

Un gobierno de coalición estable , con capacidad real de gobernar sin hipotecas con los nacionalismos.

, con capacidad real de gobernar con los nacionalismos. La posibilidad de abordar reformas de calado, incluso constitucionales , si se alcanza la frontera de los tres quintos en Congreso y Senado.

, si se alcanza la frontera de los tres quintos en Congreso y Senado. Una legislatura de regeneración institucional que devuelva la confianza en unas instituciones —de la SEPI a la Guardia Civil— maltratadas por su instrumentalización partidista.

Después de una legislatura marcada por la polarización, los escándalos y el desgaste institucional, el panorama que dibujan las encuestas permite mirar el futuro con un optimismo razonable.

No porque un bloque vaya a ganar y otro a perder, sino porque una mayoría social clara, cohesionada y con un proyecto compartido ofrece algo que España lleva demasiado tiempo echando de menos: estabilidad, limpieza y rumbo.

La derecha consolida una hegemonía parlamentaria que deja sin margen cualquier calculadora alternativa en el Congreso.

El mensaje de los datos es nítido: el ciclo del sanchismo se agota, y el sentido común —encarnado hoy en la suma de PP y VOX— se prepara para tomar el relevo.

Ahora, clave, qué van a hacer y hasta dónde piensan llegar, porque parece claro que el sistema necesita un urgente reseteo y que Sánchez, Zapatero y compinches tienen que ir a la cárcel.