¡Menuda pillada! Filtraban las respuestas a Aagesen y la presidenta de la comisión de la SEPI los cazó

La pillada fue espectacular.

Y más cuando la protagonista fue una ministra del Gobierno Sánchez.

En una sesión que ya se anticipaba explosiva, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, compareció este miércoles ante la Comisión de Investigación del Senado sobre las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Lo que nadie esperaba era el momento bochornoso que dejó en evidencia las supuestas maniobras del Ejecutivo para blindar a sus ministras.

Y es que durante el interrogatorio se detectó que alguien filtraba respuestas o apuntes a Aagesen. La presidenta de la comisión, Ana María Beltrán (PP), los cazó in fraganti y puso fin a la supuesta trampa:

La ministra tiene derecho a acudir con un acompañante, ha acudido con un equipo, señora ministra, que le están dando las respuestas desde atrás. Por lo tanto, le ruego a todas esas personas que están apoyando a la ministra que, por favor, se abstengan de hacer gestos. Muchas gracias. Porque quien tiene que contestar aquí es la ministra, que es la que está compareciendo en esta comisión de investigación. Muchas gracias.

La interpelada, con cara de no saber dónde meterse, solo acertó a decir:

Perdone, disculpe, presidenta, no me había dado cuenta. No he sido consciente.

Un escándalo en directo que olió a guion preparado y a falta de transparencia en uno de los organismos más opacos y polémicos del sanchismo.

👉Finaliza la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra @mitecogob, Sara Aagesen en la sesión extraordinaria de la Comisión de Investigación en la gestión de la #SEPI ➡️Web: https://t.co/rtyPSRZbb5 📰 Noticia: https://t.co/U3V3hfXncA pic.twitter.com/nutxVNXoj5 — Senado de España (@Senadoesp) July 8, 2026

La comparecencia se centraba especialmente en el rescate de Tubos Reunidos (112,8 millones de euros), operación en la que Aagesen —entonces secretaria de Estado de Energía— habría cambiado de opinión tras oponerse inicialmente por razones ecológicas. El PP quería saber qué presión recibió, quién la convenció y por qué su criterio inicial se volatilizó en pocas semanas. También se abordaron otros rescates controvertidos como los de Plus Ultra o Air Europa, y posibles conexiones con tramas bajo investigación como la de Leire Díez o hidrocarburos.

La SEPI se ha convertido en uno de los principales focos de escándalos del Gobierno de Pedro Sánchez: rescates millonarios a empresas con dudosa viabilidad, presuntas mordidas, filtraciones de información confidencial y una red de influencias que salpica a expresidentes del organismo como Vicente Fernández (imputado y detenido) y a la actual presidenta Belén Gualda (también imputada). María Jesús Montero, vicepresidenta primera y responsable política de la SEPI, también ha sido llamada a comparecer.

El PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha convertido esta comisión en un ariete contra la corrupción socialista, exigiendo responsabilidades políticas por miles de millones de dinero público bajo sospecha.

El incidente de las respuestas filtradas refuerza la percepción de que el Gobierno llega a estas comisiones con guion y apoyo externo para esquivar preguntas incómodas. Aagesen defendió su gestión insistiendo en que nunca recibió presiones ni benefició a nadie, y que todo se hizo con rigor técnico. Pero el PP no se conforma y seguirá presionando con más comparecencias y datos de los informes de la UCO.