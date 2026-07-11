Barómetro: Los sondeos entierran al PSOE de Sánchez y a sus compinches y dan mas del 50 % del voto al PP de Feijóo y al VOX de Abascal

Esto es un sin parar, para los periodistas y un sin vivir para el marido de Begoña y compinches.

Cada día hay un nuevo imputado socialista y se cierra más el nudo en torno al pescuezo de Sánchez.

Las cinco últimas encuestas privadas, con trabajo de campo entre los días 16 de junio y 4 de julio, dejan en los huesos al Gobierno de coalición

Hay investigaciones que empiezan con un nombre y terminan con un sistema. El caso Leire empezó siendo el expediente de una «fontanera» del PSOE con demasiados contactos en el aparato del Estado. Hoy es la investigación más comprehensiva de la corrupción política española desde los ERE andaluces, con la diferencia de que esta vez el foco apunta directamente al corazón del partido gobernante y, según los indicios que el juez Santiago Pedraz va acumulando en la Audiencia Nacional, a su secretario general.

La semana ha traído dos novedades que en cualquier otro contexto político habrían dominado la agenda durante días. La imputación de Juan Manuel Serrano, secretario de organización del PSOE y número dos del partido, es el salto cualitativo más significativo desde que la investigación comenzó. Y la previsible imputación de Rafael Hernando, exdiputado y figura histórica del aparato socialista, añade otro eslabón a una cadena que sigue creciendo hacia arriba.

Juanma Serrano: el secretario de organización en el punto de mira

Juan Manuel Serrano es el responsable de la maquinaria interna del PSOE. No es un cargo de perfil mediático ni de presencia frecuente en los plenos del Congreso, pero en la estructura real del partido su posición es de primer orden: controla la organización territorial, gestiona las relaciones con las federaciones y tiene acceso directo a los resortes operativos del partido que los secretarios generales delegan en esa figura.

Su imputación por el juez Pedraz en el marco de la investigación sobre la red de Leire Díez lo convierte en el cargo activo más alto del PSOE imputado en la causa hasta la fecha. Los indicios que han llevado al juez a esa decisión no han sido detallados públicamente por el secreto sumarial, pero su naturaleza puede inferirse del patrón que la investigación ha ido describiendo: contactos entre la red de Leire y la estructura orgánica del partido para coordinar operaciones de presión sobre jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban al entorno del Gobierno.

Para el PSOE, la imputación de su secretario de organización es el equivalente político de un impacto directo sobre el centro de mando. No es la periferia del partido la que está imputada. Es quien gestiona el funcionamiento interno del aparato.

Hernando: la previsible imputación que abre otra ventana al pasado

Rafael Hernando es una figura diferente. Exdiputado, exvocero del PP durante años y figura que en un momento de su trayectoria cruzó al ecosistema político más cercano al sanchismo, su previsible imputación introduce una dimensión adicional al caso: la red de Leire no operaba solo dentro del PSOE sino que tenía tentáculos que alcanzaban a personas con trayectorias en otros partidos y con conexiones en múltiples ámbitos del poder institucional.

Los indicios que la investigación ha reunido sobre su papel en la trama están siendo analizados por el juez antes de formalizar la imputación. Su posible incorporación al expediente ampliaría el círculo de investigados más allá de la estructura socialista y reforzaría la imagen de una red que operaba de forma transversal, usando los contactos de cada actor para acceder a esferas del poder que la estructura formal del partido no podía alcanzar directamente.

La retahíla que empeora cada semana

Para entender por qué cada nueva imputación en el caso Leire hace más daño que la anterior hay que leerla en el contexto de la acumulación. El PSOE no gestiona un escándalo. Gestiona una cascada que no para.

Ábalos condenado a 24 años por el Tribunal Supremo. Koldo García a 19 años y ocho meses. Santos Cerdán, secretario de organización anterior, imputado en la misma causa de Leire. Zapatero imputado por seis delitos en la Audiencia Nacional con joyas de millón y medio sin explicar. Begoña Gómez camino del juicio oral. La directora de la Guardia Civil documentada dando instrucciones para frenar investigaciones. Y ahora Serrano y previsiblemente Hernando.

Y en el horizonte próximo, más condenas que irán cayendo. El caso del hermano músico, David Sánchez, avanza hacia sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz por los delitos relacionados con su cargo en la Diputación. Las piezas del caso Leire que todavía están bajo secreto sumarial producirán más imputaciones y eventualmente más condenas. Y el ecosistema de corrupción que la UCO sigue documentando con la exhaustividad que Balas y su equipo han demostrado tiene todavía capítulos sin abrir.

La libreta de Leire y lo que todavía no se sabe

Los investigadores consideran esencial la libreta personal atribuida a Leire Díez encontrada durante los registros. Contiene referencias a operaciones políticas, empresariales y policiales, con nombres de periodistas, fiscales y altos funcionarios gubernamentales que la red utilizaba como objetivos o como contactos.

Esa libreta es la hoja de ruta de una operación que llevaba años funcionando. Cada nombre en ella es un hilo que los investigadores están tirando con la paciencia del que sabe que el sumario tiene que ser impecable si va a producir condenas que soporten todos los recursos posibles. Y cada hilo que tiran produce nuevos nombres, nuevas conexiones y nuevas imputaciones.

La SEPI con sus tres presidentes imputados. Los contratos de Red.es amañados para favorecer al entorno de Begoña. Los pagos en efectivo en Ferraz que Carmen Pano documentó con el testimonio de su chófer. Los 90.000 euros llevados a la sede del partido. Los intentos de comprar el silencio de los testigos. El intento de pagar 300.000 euros al fiscal Grinda para que archivara investigaciones.

Todo eso está en el sumario. Y todo eso apunta, eslabón a eslabón, hacia arriba.

El punto en que todo converge: Sánchez

El empresario Joaquín Parra declaró ante la Audiencia Nacional que Leire Díez le aseguró que actuaba «en nombre de Pedro» y «de parte del Gobierno» para recabar información sucia sobre jueces y fiscales. Añadió que Pedro conocía esas gestiones.

Aldama ha repetido en múltiples declaraciones que Sánchez era la figura central alrededor de la cual giraba todo el sistema. Los chats entre el presidente y Ábalos revelan una comunicación constante y afectuosa que desmiente la narrativa del desconocimiento. Y la UCO documentó en sus informes que Sánchez era «la única persona que podía dar instrucciones a Cerdán».

Cada nueva imputación, cada nueva pieza del rompecabezas que el juez Pedraz va colocando en su sitio, acerca más el cerco a la figura que todos los indicios apuntan como el centro de todo. No hay ningún caso de los que hemos mencionado que exista con independencia de los demás. Son parte del mismo sistema. Y el sistema, según todos los indicios disponibles, tiene un centro.

Lo que esto significa para el PSOE y sus cómplices

El daño político que la cascada de imputaciones y condenas está produciendo en el PSOE ya no es coyuntural. Es estructural. El partido que gobernó España durante gran parte de la democracia con la imagen de la modernidad, la regeneración y la ejemplaridad está siendo desmantelado judicialmente de una forma que las encuestas reflejan con creciente claridad.

Las encuestas más recientes sitúan al PSOE en mínimos históricos de intención de voto. El bloque PP–VOX supera los 200 escaños en la mayoría de los sondeos. Y el efecto de cada nueva imputación, cada nueva condena y cada nuevo testimonio que apunta hacia arriba es acumulativo: no hay punto de saturación mediática cuando los hechos siguen siendo nuevos y relevantes.

Los cómplices del sistema, los socios de Gobierno que han mantenido vivo al Ejecutivo mientras el sumario crecía, los periodistas que han construido la narrativa del acoso judicial para proteger al Gobierno, los organismos institucionales que han actuado como departamento de bomberos del Ejecutivo, también están pagando un precio reputacional que en algunos casos ya es irreversible.

La ayusitis crónica de Sánchez, los chats con Ábalos, las joyas de Zapatero, los contratos de Begoña, las instrucciones de Mercedes González a la UCO, la libreta de Leire, los 90.000 euros en Ferraz: son piezas del mismo cuadro.

Y el cuadro, cuanto más completo está, más claramente muestra que esto no es una serie de escándalos independientes.

Es un sistema. Con un centro. Y el centro tiene nombre.