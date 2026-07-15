Cayetana deja a Sánchez y al PSOE a la altura del betún tras la sentencia del hermanísimo: «¡Cálmense!»

Menudo repaso.

Cayetana Álvarez de Toledo ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el Grupo Parlamentario Socialista en el pleno del Congreso tras conocerse la sentencia del hermano del presidente.

La popular criticó cómo, desde que el líder del PSOE llegó a La Moncloa, se ha dedicado a colonizar y atacar los distintos organismos públicos. «Ya ni disimulan».

«Primero lo colonizaron todo, de la SEPI al CIS, de la Fiscalía a la Guardia Civil. Colocaron a sus amigos, sus parientes, sus leales y hasta sus prostitutas. Jéssica en Ineco, Nicoleta en Adif, Leire en Filatelia y el maestro Azagra en Badajoz. Hoy, por fin, condenado».

Álvarez destaca que, tras los intentos por colonizar los diversos entes, la otra acción preferida por el sanchismo ha sido atacar al Estado «por arriba y por abajo» para poder eliminar los contrapesos democráticos.

«Por arriba, ministros insultando a jueces con nombre y apellido; por abajo, las cloacas fabricando dosieres para destruirles. El último imputado es el íntimo amigo del presidente, enchufado en Correos. La pregunta es quién es el siguiente: ¿alguno de ustedes o el que los nombró a todos? Sánchez los cría y el delito los junta».

La diputada desarmó el relato que trata de imponer el Ejecutivo sobre que todos los casos de corrupción son lawfare. Por contra, propone la solución mágica para que los socialistas dejen de ser imputados día sí, día también: