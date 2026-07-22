Alejandro Fernández (PP) saca tarjeta roja a Salvador Illa (PSOE) por su equidistancia con la Selección Española

Le dejó en fuera de juego.

Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, cogió por la solapa al presidente autonómico, el socialista Salvador Illa, al que afeó en el Parlamento regional su actitud equidistante con los jugadores catalanes que se acaban de proclamar campeones del Mundo con España.

Todo partió por la decisión del jefe del Ejecutivo de votar en contra de darle un merecido homenaje a los futbolistas catalanes que acaban de conseguir la segunda estrella mundialista para la Selección Española.

El presidente del PP criticó la doble moral de Illa que, minutos después del triunfo de España ante Argentina, colocase este mensaje en redes sociales:

Fernández fue contundente en su intervención:

En su libro ‘1984‘, Orwell acuñó un término para definir la capacidad de los peores gobernantes para la manipulación y el adoctrinamiento, y lo llamó el doble pensar, es decir, la capacidad de sostener dos tesis radicalmente contradictorias, asegurando que ambas son verdaderas en función de la conveniencia. Parece mentira, señor Illa, que usted, tan modosito, se haya convertido en el mejor maestro de tan abyecta práctica, porque sólo así puede usted felicitar en redes la victoria de España en el Mundial y a la vez votar en contra de recibir en el Parlamento a los catalanes campeones del mundo, porque sólo así puede usted fingir emoción por la victoria de España y a la vez prometerle a Esquerra selecciones deportivas catalanas para enfrentarse a España.

Y criticó su entreguismo a ERC, la formación que le sostiene en el poder: