Abascal descompone a Sánchez: «¿Cuántos diputados tiene Marruecos en esta Cámara?»

Contundente.

Santiago Abascal ha dejado descompuesto a Pedro Sánchez con su intervención en la sesión de control en el Congreso, al retratar al presidente del Gobierno por su inacción en Ceuta tras la invasión que sufrió la ciudad autónoma por parte de más de 80.000 personas procedentes de Marruecos.

Y empezó fuerte el de VOX:

«¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su Gobierno? No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste, que además le veo muy tenso. Toda España sabe que sí, toda España sabe que nuestro Gobierno está en Rabat y toda España sabe que la Presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos».

Abascal recordó la falta de escrúpulos del líder del PSOE, que está dispuesto a lo que sea con tal de permanecer en Moncloa aunque sea un día más.

«Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario, pero el señor Sánchez no se ha entregado solo, se ha entregado con toda la izquierda española, a la que ha llevado a la sumisión y a la que ha convertido en una simple embajadora del islamismo, igual que lo es la extrema izquierda en todo el continente europeo».

Insistió en que, en los sitios en los que han entrado al Gobierno, han sacado «agentes de otros países» como «agentes marroquíes» de las aulas, donde «enseñaban la cultura marroquí».

«Ese es su sistema educativo: cultura marroquí, lengua árabe y menús halal en los comedores escolares, y esos son sus resultados, los del informe PISA, que son una auténtica vergüenza para España».

Afeó la falta de valores y de interés por parte de la izquierda para proteger al país, su territorio y sus símbolos:

«Ustedes tienen siempre las mismas banderas, la del señor Sánchez, ya sabemos que es la de Marruecos; la de otros por aquí, pues la de Cuba, la de China, la de Palestina o la de cualquier grupo terrorista que amenace a Occidente. La de España no, esa les da asco, no aparece ni en sus mítines y tienen socios que asesinaban para que no fuera izada. Señorías, España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores».

Insistió en que el próximo Gobierno de España «tiene que estar en España y en manos de los españoles», sin estar bajo la presión de otro país.

Por último, afirmó que traicionar a España ya no tendrá recompensa y pidió activar el artículo 102 de la Constitución Española, que regula la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de los miembros del Ejecutivo y que permitiría juzgar al líder del PSOE. Aunque, para activar la medida, requiere la aprobación por mayoría absoluta de la Cámara.