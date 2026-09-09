Ester Muñoz sentencia al muñeco parlante de Sánchez con cuatro preguntas sobre Marruecos y una frase lapidaria

Ester Muñoz no traga con las evasivas del vicepresidente Carlos Cuerpo a la hora de abordar la crisis en Ceuta generada por Marruecos y por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez.

En la sesión de control en el Congreso de este miércoles, 9 de septiembre, ha echado en cara la nefasta gestión del Ejecutivo sanchista con una batería de preguntas más que pertinentes ante los hechos:

«Durante este mes, el Gobierno no ha parado de mentir a todos los españoles, así que yo le quiero hacer cuatro preguntas muy concretas. Primera pregunta: ¿cuántos irregulares quedan en Ceuta? Porque Marlaska dijo aquí que 5.000, Sánchez días después dijo aquí que 7.000 y Ángel Víctor Torres ha dicho esta semana que todavía no pueden dar una cifra. »¿Puede dárnosla usted? Segunda pregunta: de los irregulares que quedan, ¿cuántos son menores? Porque Marlaska dijo que 1.500, Ángel Víctor Torres, que 2.000, y usted llegó a decir 2.900 y el Gobierno después le rectificó. ¿Saben un mes después cuántos quedan? Tercera pregunta: ¿cómo entraron? Porque Marlaska dijo aquí, en el Congreso, que fundamentalmente habían entrado andando por el Espigón y pocos días después Sánchez dijo aquí que habían entrado fundamentalmente andando. ¿Saben ustedes un mes después cómo se produjo la invasión? Y cuarta pregunta, señor Cuerpo: ¿quién ha atacado a España? Porque la ministra de Defensa y todos los socios del Gobierno dicen que Marruecos, pero Sánchez y algunos ministros dicen que esto ha sido una especie de conspiración ‘judeotecnológica’. ¿Saben ustedes quién ha atacado a España?».

La respuesta del vicepresidente y ministro de Economía fue echar balones fuera, afirmando que están trabajando para que Ceuta vuelva a la «normalidad previa», y sacó pecho por los recursos que han destinado a la ciudad autónoma.

La réplica de Muñoz retrató a Cuerpo y al resto del Gobierno, recordando la falta de efectivos desplegados el día de la invasión pese a los avisos de distintos órganos de inteligencia, afeó que no se hubiese preparado para responder sobre la situación en Ceuta y lo sentenció con una frase durísima: