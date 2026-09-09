Tellado hunde a Marlaska por su “lista negra” de periodistas: «¡De república bananera!»

El informe del Ministerio del Interior sobre 300 periodistas y tertulianos de nuestro país, en el que se etiqueta a cada uno de ellos por su tendencia ideológica, ha dejado en un mal lugar a Fernando Grande-Marlaska. Y Miguel Tellado se lo ha restregado en la cara en la sesión de control de este miércoles en el Congreso.

«¿Cómo sigue sentado en esa silla? ¿No le da vergüenza? ¿Usted se cree el ministro de la Gobernación de una dictadura bananera? Es impropio de una democracia y espero que hoy pida disculpas y renuncie al acta y al cargo que ocupa. Menuda vergüenza».

También le atizó por su importante papel en la nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y recordó cómo tuvo que irse «a bordo de un furgón policial» para no escuchar los reclamos de los ceutíes, que están hartos de sufrir el abandono del Ejecutivo.

«Así salió usted de Ceuta. Aplaudido por los ilegales, por los invasores».

Además, le afeó la negligencia dolosa y la mala fe que ha demostrado el Gobierno de Sánchez al no hacer nada ni para evitar ni para atender la crisis en la ciudad autónoma.

«La Policía Nacional le avisó a usted. Y Vivas, el presidente Vivas, avisó a todo el mundo. Aún está esperando a que se ponga al teléfono el presidente del Gobierno. Pero ¿sabe qué ocurre? Ni Robles, ni usted, ni Álvarez, ni Sánchez hicieron absolutamente nada. Eso se llama denegación de auxilio. Eso se llama dejación de funciones».

Por último, le advirtió de que esa situación, con él saliendo en un coche de la Policía, se puede repetir, pero en otro contexto.