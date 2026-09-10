Ayuso desmonta el último eslogan preelectoral de Sánchez: «Como los perros que duermen en un palacio»

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a demostrar por qué es una de las adversarias más temidas de Pedro Sánchez. Este jueves, en la primera jornada del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña no solo defendió su gestión ante la oposición, sino que lanzó una de las réplicas más afiladas de los últimos tiempos. Tomó la frase que el presidente del Gobierno había utilizado el día anterior en el Congreso —«Yo seré un perro, pero no tengo amo»— y la destrozó con precisión quirúrgica:

«El que se llama a sí mismo perro sí tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio».

La frase no es un simple golpe de efecto.

Es el resumen perfecto de la crítica que Ayuso lleva meses articulando contra el presidente: un dirigente que se presenta como libre e independiente mientras, según ella, actúa sometido a intereses ajenos, especialmente los de Marruecos, y vive protegido por el blindaje del poder. Algo que ha tomado mayor relevancia tras la invasión en Ceuta.

Ayuso describió lo ocurrido en la ciudad autónoma a finales de julio como una «invasión» que atenta contra la soberanía española. Acusó al Gobierno central de pasividad cómplice ante Marruecos y de ignorar las alertas previas de los servicios de inteligencia. Según su relato, mientras cerca de 90 personas morían en suelo español, el presidente «descansaba en La Mareta flanqueado por un sórdido despliegue de medios de seguridad» y practicaba deportes acuáticos.

«Tenemos un presidente ausente y chantajeado por intereses inconfesables, por lo que evita responsabilizar al guardián de sus secretos más íntimos, Marruecos», afirmó.

Fue en ese momento cuando llegó la frase que se convertirá, previsiblemente, en uno de los eslóganes de la oposición en los próximos meses.

La metáfora es demoledora. Contrasta la imagen de independencia que intenta proyectar el presidente con la realidad de un dirigente que, según la crítica de Ayuso, vive en la comodidad del poder mientras España sufre las consecuencias de sus decisiones.

La presidenta no se limitó a la acusación. Señaló que los informes desclasificados del CNI y de la Policía Nacional «inculpan» a Sánchez por no actuar ante el aviso de una posible entrada masiva. Advirtió del «recorrido judicial» que le espera y denunció la «actitud vasalla» del Gobierno hacia Marruecos: exigir respeto para ese país mientras se omite la firmeza necesaria para que se respete a España. Para Ayuso, Ceuta es el ejemplo de la España que está fabricando este Ejecutivo: «una nación invadida, degradada, más pobre, abandonada ante las primeras potencias del mundo y encima chantajeada por terceros países».

El balance de su gestión

Pero no todo iba a ser retratar al líder del PSOE.

la presidenta madrileña anunció más de un centenar de medidas, entre ellas la apertura de la línea 6 de Metro las 24 horas los fines de semana y el aumento de ayudas a mujeres menores de 35 años con un tercer hijo. Destacó la estabilidad política e institucional de Madrid frente al caos que, según ella, reina en el resto de España. Presumió de transparencia, de someterse a la fiscalización parlamentaria y mediática, y de haber respondido a cientos de preguntas orales y miles de peticiones de información.