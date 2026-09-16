Cayetana abochorna a Albares por su claudicación con Marruecos: «¡Ni el inspector Clouseau!»

Retratado.

La popular Cayetana Álvarez de Toledo ha dejado para el arrastre al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por su inutilidad para resolver la crisis en Ceuta posterior a la invasión.

La diputada afeó que el representante español fuera de nuestras fronteras haga nula defensa de los intereses de España y que, pese a asegurar que Ceuta, como Ucrania, era el «corazón de Europa», las sacrifique ante las presiones del prófugo Carles Puigdemont o del rey Mohamed VI.

«Corazón de Europa, así llamó también a Ceuta el mismo día en el que traicionó a Ucrania. Ustedes no tienen corazón, ni cabeza, ni coraje. Puigdemont exige, Marruecos amenaza y ustedes obedecen. Chantajean al país que muere por defender sus fronteras y se dejan chantajear por el país que ataca las nuestras. Venden Ucrania para sostener a Sánchez, rinden Ceuta para complacer a Rabat. Y por motivos que no comprende ni Aitor Esteban».

Pero el momento cumbre de la intervención fue cuando Álvarez de Toledo rememoró las palabras del propio Albares sobre su llamada con el ministro de Exteriores de Marruecos.

«Lo contó usted mismo: “Llamé a mi homólogo marroquí. Le pregunté si habían sido ellos. Me dijo que no”. Y usted cerró el caso. ¡Ni el inspector Clouseau!».

También lo hundió por su actitud triunfalista en medio de una gestión nefasta: «Y encima se cuelgan medallas ayer en el Senado. Dice: “Soy el primer ministro de Exteriores que visita Ceuta”. Sí, también es el primero al que le invaden Ceuta».

Álvarez de Toledo desmontó el discurso del socialista cuando afirmó que el Gobierno había logrado el «récord de retornos» y que la cifra lo que desvela es el poder de Mohamed VI:

«Claro, tras el récord de invasores, en 24 horas: 80.000. Y esos retornos no prueban su eficacia, prueban el control de Marruecos».

Además, lo retrató por el bulo que soltó en el Senado, cuando aseguró que a Ceuta solo han ido presidentes socialistas en ejercicio. La popular recordó que es falso porque también lo hicieron Adolfo Suárez, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Por último, demostró la falsedad de los argumentos que enarbola Albares sobre la supuesta implicación de Europa, cuando se ha negado a pedir a Bruselas la activación del reglamento de instrumentalización.