Pepa Millán retrata a Félix Bolaños y descubre el plan de Sánchez con Ceuta: «Es lo que ustedes quieren para España»

La diputada de VOX Pepa Millán ha atizado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por sus reiterados ataques a la Justicia y su desprecio a Ceuta. Además, ha considerado que lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma no es producto de una casualidad.

Afeó que la respuesta del Ejecutivo sea intentar «comprar» el silencio de los ceutíes con anuncios de supuestas ayudas, pero que, finalmente, no llegarán, como sucedió con las víctimas de la DANA en Valencia o con las del volcán de La Palma.

«Ya vemos que ustedes han venido con el argumentario aprendido de la Moncloa de que apoyar esas ayudas es lo mismo que apoyar a Ceuta, cuando aquí la única manera de salvar Ceuta es echar al Gobierno que ha facilitado la invasión del territorio español, y cuando esas ayudas son un burdo intento por comprar el silencio de los ceutíes, igual que han hecho con las víctimas de Valencia, igual que hicieron con las víctimas de La Palma».

La diputada de VOX también criticó la medida de Sánchez de ampliar las plazas en centros de atención para los invasores hasta llegar a las 10.000, mientras, por otro lado, los ceutíes se encuentran abandonados a su suerte y con la única solución de marcharse a la Península para tener un mínimo de seguridad.

También afeó que hayan hecho una «desclasificación selectiva» de unos informes de inteligencia simplemente para poder construir un relato, sin importar que puedan perjudicar la imagen de la inteligencia española frente a Marruecos.

«Ustedes presentan como un logro la ‘tercermundialización’ de Ceuta. Vaya usted a Ceuta y pregúntele a las mujeres si prefieren seguir manteniendo con sus impuestos los campamentos de los invasores o si quieren caminar tranquilas y seguras por la noche en sus calles».

Recordó que van más de 1.350 agresiones, más de 30 agresiones sexuales y más de 835 allanamientos, de acuerdo con información de la Fiscalía.

«Ustedes están amparando a los autores de todo esto porque no tienen ninguna intención de devolver la normalidad a Ceuta. Ustedes les han dicho a los ceutíes que se tienen que acostumbrar a la normalidad estructural. Vamos, que se aguanten con lo que hay».

Millán también atizó a Bolaños por las declaraciones del ministro Óscar López, en las que equiparó a los jueces con terroristas y por el intento de pucherazo que traman con la conocida como ‘ley de nietos’.

«Por cierto, como ministro de Justicia, ¿a usted qué opinión le merece que, después de haber sido identificados al menos 10 yihadistas en Ceuta por la Guardia Civil, salga su compañero Óscar López, que no está, a decir que los jueces del Supremo son lobos solitarios? Ustedes llaman terroristas a los jueces del Supremo por paralizar el pucherazo que tenían preparado. Los lobos solitarios son los que nos han metido ustedes en Ceuta y por eso los españoles ya odian a este Gobierno más de lo que el Gobierno les odia a ellos. De ahí su intención de querer sustituirnos con una ley que no iba a alterar el censo y ahora resulta que su suspensión, según sus palabras, sí que lo hace. Ustedes quieren que los ceutíes se acostumbren a malvivir dependientes de quienes les han robado su ser y su libertad».

Por último, incidió en que lo que está pasando en Ceuta no es producto de una inutilidad manifiesta, sino que la inacción y la falta de voluntad política para resolver la situación son producto de una estrategia política: