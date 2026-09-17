Nuevo palo a Sánchez por Ceuta: el Parlamento Europeo apoya las devoluciones rápidas pese a la negativa del PSOE

El Parlamento Europeo ha asestado este jueves un nuevo golpe político al Gobierno de Pedro Sánchez al aprobar una resolución que respalda las devoluciones rápidas de migrantes y el refuerzo del blindaje fronterizo de Ceuta tras la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma. El texto salió adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, impulsado por el Partido Popular Europeo, los liberales de Renew, ECR y los grupos de derecha radical (Patriotas), mientras el grupo socialista (S&D) —al que pertenece el PSOE— votó en bloque en contra.

A nivel español, PP y Vox apoyaron la resolución; PSOE, PNV y el resto de formaciones de izquierda se opusieron. La secretaria general del PPE y líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, celebró el resultado con contundencia: “El Parlamento Europeo ha dicho claro que Ceuta no se vende. Se defiende”. Exigió a Sánchez la aplicación inmediata del Pacto Europeo de Migración y Asilo, la garantía de la seguridad y la aceleración del retorno de adultos y menores. También envió un mensaje directo a Marruecos: “La soberanía y la integridad territorial de España no se negocian. Se respetan. Incondicionalmente. Rabat debe asumir su responsabilidad y readmitir a todos los irregulares”.

La resolución, basada en el texto presentado por el PP con leves modificaciones, califica lo ocurrido en Ceuta como una “invasión” y no como una mera crisis migratoria. Señala que la ciudad, de unos 84.500 habitantes, “ha sido invadida” y que sus instalaciones de acogida, servicios sanitarios e infraestructuras se situaron al borde del colapso. Condena “con la mayor firmeza” las entradas ilegales masivas desde Marruecos por vía terrestre y marítima, y denuncia la instrumentalización de los flujos migratorios irregulares como una herramienta de “guerra híbrida” contra la integridad territorial de un Estado miembro y, por extensión, contra la frontera exterior de la Unión Europea.

El documento exige a Marruecos que asuma sus responsabilidades como socio clave de la UE, cumpla sus compromisos en control fronterizo, retorno y cooperación migratoria, y respeta de forma incondicional la integridad territorial de los Estados miembros. Considera “inaceptable” cualquier declaración que cuestione la soberanía española. Además, reclama reforzar la protección de las fronteras exteriores terrestres y marítimas en Ceuta y acelerar las devoluciones.

La resolución no se limita a mirar hacia Rabat. Incorpora críticas directas a la gestión del Gobierno español. Recoge que las autoridades locales y los servicios de seguridad e inteligencia habían transmitido “reiteradas advertencias” al Ejecutivo de Sánchez sobre la presión fronteriza, según informes confidenciales. Señala que la Asamblea de Ceuta pidió por unanimidad el cierre de la frontera, la declaración de emergencia nacional, la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, el nombramiento de una autoridad única de coordinación y el despliegue de las Fuerzas Armadas, peticiones que el Gobierno no atendió. También lamenta que España no solicitara formalmente el refuerzo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE hasta el 28 de agosto, casi un mes después del inicio de la crisis y pese a los ofrecimientos de la Comisión Europea. Vincula además la situación a la regularización masiva de más de un millón de migrantes irregulares impulsada por el Gobierno español.

Esta votación se produce un día después de que Vox anunciara su intención de pedir una comisión especial de investigación sobre lo sucedido en Ceuta, y tras la aprobación de otra resolución sobre amenazas híbridas que ya incluía una condena tajante al “asalto a la frontera sur de la UE” y la exigencia de una investigación independiente. Fuentes socialistas argumentaron su oposición a estas iniciativas por no haberse aplicado en situaciones similares anteriores.El apoyo de la Eurocámara a las devoluciones rápidas y al blindaje fronterizo, logrado a pesar del veto socialista, refuerza el mensaje de que la defensa de Ceuta y de las fronteras exteriores europeas no puede subordinarse a consideraciones políticas internas ni a una relación preferente con Marruecos. Para el Gobierno de Sánchez, el resultado supone un nuevo y contundente reprobado europeo.