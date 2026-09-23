Tellado arrolla al «sicario» Marlaska restregando un diario ceutí en su cara: «Los Rochos han tenido más dignidad que su clan»

Durísimo.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha cargado duramente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su nefasta gestión en estos ocho años de Gobierno y, en especial, por la crisis de Ceuta durante la sesión del Parlamento de este miércoles.

El popular ha mostrado toda su indignación al afirmar que da «vergüenza ajena» ver al socialista «tirado ahí en su escaño», mostrando despreocupación e indolencia y sin contestar a las preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios en cada sesión de control.

«Esa indolencia que es insultante, especialmente para los vecinos de Ceuta. No se puede ser ministro del Gobierno de España y odiar a España, y eso es lo que le pasa a usted, lamentablemente. Llevo dos semanas preguntándole sobre la seguridad en Ceuta, dos semanas sin obtener ninguna respuesta».

En ese momento, Tellado sacó un diario, El pueblo de Ceuta, que dedica su portada al ministro con una sola palabra: «Vergüenza». Incide en que eso es lo que piensan los vecinos de la ciudad autónoma al ver que el Gobierno de Sánchez les ha dejado tirados.

«Yo quiero explicarles a los vecinos de Ceuta dónde tiene usted su cabeza. Mire, Pedro Sánchez y sus cloacas, las que dirigía Santos Cerdán, Leire Díez, ofrecieron a un clan de narcotraficantes inmunidad judicial a cambio de eliminar a la jueza Biedma. Había que darle un susto para que cesase en sus investigaciones. ¿El ministro del Interior estaba al tanto de esas operaciones? Lo digo porque su directora general de la Guardia Civil se reunía al mismo tiempo con la señora Leire Díez. ¿Usted de qué cree que hablaban?».

El parlamentario gallego recordó que el ministro tiene imputada a la directora general de la Guardia Civil por presuntamente delinquir, presionar e intimidar a agentes de la UCO que investigaban los múltiples casos de corrupción que salpican al Gobierno, al Partido Socialista y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

«A la directora general de la Guardia Civil, a la suya, a quien la mantiene, a pesar de estar imputada, se le imputan delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia y usted la mantiene. ¿Qué cree que piensan los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de usted? Es que usted tiene imputados a su directora general de la Guardia Civil, al DAO de la Policía y al DAO anterior de la Policía. ¿Pero de qué honorabilidad presume usted? De la que no tiene».

Tras esto, vino la parte más dura de la intervención de Tellado, al afirmar que Marlaska es un «sicario», pero de un clan distinto al que acudió la cloaca del PSOE para «asustar» a la jueza Biedma.