Un diputado del PP humilla a la sectaria Armengol, que le llamó cobarde: «¡No se sabe el reglamento!»

Antológico.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha llevado un zasca brutal por parte del diputado popular Jaime Olano, tras llamarle cobarde por referirse a ella.

El parlamentario del PP afeó que Armengol «invitara a irse» a Ana Vázquez tras mostrar la botella de gas pimienta en su turno de palabra. La llamada de atención sucedió mucho después de que la política gallega terminara su exposición.

«Ustedes contactando con la mafia para eliminar jueces, pero el peligro son las niñas y las mujeres de Ceuta que llevan gas pimienta en sus estuches o una diputada con un bote vacío, señor Armengol. Es usted la vergüenza de esta institución».

Al terminar el turno de palabra de Olano, Armengol criticó que hiciera referencia a ella, que no puede defenderse por su papel como presidenta de la Cámara.

«No hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona que no puede entrar en el debate».

Tras escuchar este ataque y el de Ángel Víctor Torres —a quien estaba interpelando en la sesión de control—, el popular propinó un zasca que se escuchó hasta en Egipto.