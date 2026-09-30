Cayetana alecciona a Bolaños y retrata a todo el Gobierno Sánchez con una línea: «Le pusieron un piso a una p*ta en la plaza de España»

Lo dejó para el arrastre.

Cayetana Álvarez de Toledo ha desmontado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la sesión de control en el Congreso de este miércoles, 30 de septiembre.

La popular reprendió al socialista por seguir con la estrategia de no contestar a las preguntas sobre la gestión del Ejecutivo. Incluso llegó al descaro de interpelar a los parlamentarios que le hacen preguntas, como hizo con Miguel Tellado.

Por este motivo, Álvarez de Toledo volvió a formular la pregunta que había realizado su compañero de bancada.

«Se da cuenta de que usted no ha contestado, ¿no? ¿Usted está implicado en el acoso a una juez o simplemente quiere saltar del barco, señor Bolaños?».

Acto seguido, retrató al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por evadir siempre su responsabilidad política.

En este sentido, recordó las palabras del ‘Number One’ sobre el entonces presidente Mariano Rajoy, cuando afirmó que tenía que dimitir, no por corrupto, sino por haber nombrado a personas corruptas.

«Después de Ábalos yo le pregunto: ¿por qué Sánchez no se aplica a sí mismo su propia doctrina?».

Tras los balones fuera que echó Bolaños en su turno de réplica, la popular fue todavía más dura y atizó tanto al socialista como a otros miembros del Ejecutivo, recordando algunos de los ‘grandes éxitos’ del sanchismo:

«¿Por qué no contesta? ¿Por qué es tan cobarde? ¿Y por qué se lo permite a la presidenta de esta Cámara? De apóstoles de la responsabilidad política a emperadores del escaqueo. Corrupción, apagón, invasión, nada es culpa suya. “Eso a vivas”. 46 muertos en Adamuz. Y ahí sigue Puente escupiendo insultos en las redes sociales, ahora contra sus propios socios. El odio como táctica de evasión».

Acto seguido, retrató la hipocresía de los ministros del Gobierno de Sánchez y de otros dirigentes de extrema izquierda como Yolanda Díaz, Irene Montero o Ada Colau con el caso Maricarmen.

«Eso sí, nada como el caso Mari Carmen. Ya tienen ustedes su 15-meme. La vicepresidenta del Gobierno de España arenga a las masas contra el Gobierno de España. Y a favor de su carguito en la OIT es nuestra ‘Evita Pretaporté’. La ‘pasionaria de Galapagar’ exige expropiar a los malditos rentistas desde su coqueta piscina con forma de riñón burgués. El reverendo Illa o Salvador fulmina un “Madrid sin alma”, dice, cuando el infierno de los desahucios es Cataluña y Colau, su Virgilio. Y Sánchez, en fin, dijo: “Cuando yo sea presidente no habrá un solo desahucio”. Lleva 272.000. Ocho añazos en el Falcon».

Justo después vino lo más fuerte de la intervención de Álvarez de Toledo, cuando definió la política de vivienda del Gobierno de Sánchez con una frase que resume, por un lado, la inacción en la materia y, por el otro, la corrupción que carcome al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del presidente:

«Señor Bolaños, toda su política de vivienda cabe en una línea: el Gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España. ¿Y ahora qué proponen? Dos decretos, dos tazas de cacao, diría la señora Rodríguez».

Además, señaló que las medidas que han implementado en estos ocho años de Gobierno socialista han hundido el alquiler, fomentado la okupación, arrasado con la clase media y condenado a los jóvenes a no emanciparse jamás.

Por último, volvió a afear que se comportaran como buitres sobrevolando el desahucio de Maricarmen para usarlo como arma política para seguir en la Moncloa: