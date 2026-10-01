Díaz-Pache se descojona de los campistas de Sol que proyectan la imagen de Ayuso: «Es la batiseñal, no pueden vivir sin ella»

El diputado del PP Carlos Díaz-Pache se ha descojonado de los campistas de Sol y ha puesto el foco en la hipocresía de los diputados del PSOE y de Más Madrid con el caso Maricarmen y su discurso sobre la vivienda durante su intervención de este jueves en la Asamblea de Madrid.

El parlamentario ha arremetido contra el Gobierno por aprobar ahora decretos que, a su juicio, responden a las demandas de determinados manifestantes que se ajusta a su relato, mientras desprecia las reivindicaciones de otros españoles.

«España ya no tiene Consejo de Ministros, tiene camping con boletín oficial. El presidente del Gobierno ya no preside un Gobierno, sino que lo único que hace es coordinar una acampada de adolescentes eternos con acceso al Boletín Oficial, que llevan directamente al Boletín Oficial lo que deciden en la batucada, sin pasar por el Congreso y sin que los ministros sepan muy bien lo que están aprobando, porque, entre otras cosas, cuando lo aprueban todavía no están ni redactados».

Díaz-Pache ha afeado la actitud en la manifestación en la céntrica plaza madrileña, ya que han «usurpado el espacio público entre litronas, vandalismo, vulneración del patrimonio cultural y amenazas a la presidenta Isabel Díaz Ayuso».

En este sentido, se ha descojonado de que hayan proyectado el rostro de la presidenta sobre el palacio del Gobierno autonómico.

«Ayer proyectaba la cara de la presidenta sobre la Real Casa de Correos, parecía que la llamaban como a Batman, yo creo que porque no pueden vivir sin ella. Pues aquí está, la llaman, aquí está, al pie del cañón, trabajando como está siempre».

Además, dudó de que el movimiento sea espontáneo, tanto por la organización de la protesta como por el momento en que ha sucedido.

«Miren, en esa plaza lo único que está en juego es quién obtiene el escaño y quién la casa la va a pagar, porque esto ya lo hemos vivido».

Por último, Díaz-Pache también ha atizado a los diputados del PSOE y de Más Madrid por su hipocresía con el tema de la vivienda y ha echado en cara a las portavoces temporales de ambos grupos que varios de sus miembros son multipropietarios mientras enarbolan un discurso protocomunista.